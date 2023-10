Selección Colombia contra Estados Unidos: así puede apoyarlas EN VIVO

Es hora de volver a verlas, de programarse para apoyarlas, de revivir los buenos recuerdos del Mundial de Australia y Nueva Zelanda.

La Selección Colombia Femenina ha vuelto a juntarse, ahora para enfrentar en dos partidos amistosos la potencia Estados Unidos, como parte de la preparación para la Copa Oro Femenina y los Juegos Olímpicos París 2024. El primero será este jueves, a las 7:55 p.m. (hora colombiana) y el otro el domingo 29 de octubre (4:30 p.m. hora colombiana).



El equipo, que desde agosto no se reunía, empieza la era post Nelson Abadía y tendrá en el banquillo a quien fuera su asistente, Angelo Marsiglia. Hizo una parte del trabajo en Bogotá, sumó a las internacionales en territorio estadounidense y encontró alternativas para Catalina Usme, Mayra Ramírez, Diana Ospina y Catalina Pérez, bajas por lesión.



"Ya pasaron unos meses del Mundial, es nuestro reencuentro, Estados Unidos es un orgullo de enfrentar, cada vez estamos mejor preparadas, venimos con la flechita arriba de lo que puede hacer la selección", dijo Manuel Vanegas.



"Hay que estar muy concentradas defensivamente, hay que soportar la presión de Estados Unidos y aplicar nuestra idea de juego, nos gusta tener el balón y la idea es no prestarlo a Estados Unidos y ganar", añadió.



Ahora con Marsiglia, la defensora es optimista: "El profe Angelo nos conoce hace mucho tiempo, estamos tranquilas, poco a poco aplica su idea y nos adaptamos mejor. Han sido pocos días pero muy valiosos", dijo.

​

En ese sentido, Leicy Santos también habló de la clave para no sufrir este jueves: "será importante tener el balón, ellas son muy fuertes con la pelota, necesitamos tener la pausa, quitarles ritmo de juego, sabemos que podemos hacerles daño".



Volver a casa, aunque sea tan lejos, es siempre una noticia alentadora: "Hay un cariño de muchos años, un ambiente muy bonito y sano, llevamos muy bien que Angelo esté siendo nuestra cabeza, se ha ganado nuestro respeto y el respaldo que tiene para estos partidos, está capacitado. Ojalá hagamos una buena presentación", concluyó Santos.

¿Cómo y donde verlo EN VIVO?

​

Estados Unidos vs Colombia

​Hora: 7:55 p.m. (hora colombiana)

TV: Señal HD2 de Caracol Televisión, Canal RCN HD2

​Online: www.futbolred.com