Colombia femenina sub-17, a exponer su poderío ofensivo contra Chile

La Selección Colombia Femenina Sub-17 inició el Campeonato Sudamericano con pie derecho y de qué manera: goleando y gustando. Las dirigidas por Carlos Paniagua hicieron una buena exposición de su talento, siendo amplias dominadoras del juego, pero sobre todo, haciéndolo con personalidad. Un 7-0 frente a Perú que si bien dirige todas las miradas sobre ellas, no las distrae de su objetivo. Ellas quieren ganar todo lo que se venga en el torneo y por ahora el foco está puesto en Chile.



Esta sábado, la tricolor se medirá a la roja y esperan mostrar, una vez más, su poderío ofensivo. Linda Caicedo y Gabriela Rodríguez, jóvenes de gran experiencia, serán nuevamente las líderes del ataque en esta selección que ilusiona.



Las jugadoras reconocen su fortaleza ofensiva pero también saben de algunas falencias en defensa. Así lo dejaron ver en charla con los medios este viernes las jugadoras Karla Torres y Ana María Guzmán, quienes recalcaron una y otra vez que no han ganado nada. No se sienten campeonas por un 7-0 y quieren ir paso a paso. Chile, que también ganó en su primera salida, será un buen rival para medirse.



La Selección Colombia está buscando optimizar el tiempo entre un partido y otro, teniendo en cuenta que este Campeonato Sudamericana se juega cada dos días. Ahora, tratan de ajustar esos detalles y conseguir el equilibrio en todas sus líneas, no solo para terminar primeras en su grupo y lograr la clasificación al Mundial de India, sino también para pelear el título del Sudamericano. Los objetivos están claros.



​Colombia vs Chile

Fecha 3 - Campeonato Sudamericano Sub 17 Femenino

Estadio: Charrúa, Montevideo

Día: Sábado, 5 de marzo

Hora: 6:30 pm (hora colombiana)

Transmisión: Señal Colombia



Alineación probable

Colombia: Luisa Agudelo; Ana María Guzmán, Mary José Álvarez (C), Stefanía Perlaza, Cintia Cabezas; Juanita Escobar, Juana Ortegón, Yessica Muñoz, Karla Torres; Linda Caicedo y Gabriela Rodríguez. DT: Carlos Paniagua