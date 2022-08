¡A Carlos Paniagua le queda un reto más! Fortalezas para la Sub-17

La Selección Colombia Femenina Sub-20 bajo las órdenes de Carlos Paniagua terminó su actuación en el Mundial de Costa Rica en los cuartos de final. De nueva cuenta, le tocó remar con la rival más complicada y a la que siempre se quiere evitar: Brasil. Una vieja conocida a la que ha sido imposible vencer. No solo sacarle unidades de a tres en Sudamericanos ha escaseado, sino que tampoco le han marcado goles en la historia de los enfrentamientos.

Era la primera vez que se enfrentaban en Copas del Mundo de la categoría juvenil Sub-20. Como selección sudamericana, previniendo las fortalezas de Colombia en su zona de adelante, marcaron de gran manera a Linda Caicedo y no la dejaron hacer mucho durante los 90 minutos. Como en la Copa América, sacaron el resultado con una pena máxima, mientras que las cafeteras intentaron hasta el final empatarle. Le hicieron frente y le plantaron cara, pero no pudieron romper los ceros.



En un abrir y cerrar de ojos, Carlos Paniagua había tomado las riendas de la Selección Colombia Sub-20 y Sub-17 a principios del año, y en los meses de marzo y abril, logró clasificarlas a ambas a los Mundiales de las categorías, una en Costa Rica, la otra en India a llevarse a cabo. Sin embargo, la FIFA sancionó a la sede, y de momento el torneo está suspendido hasta que oficialicen el país anfitrión.



No obstante, ese será el cuarto reto en el año para Carlos Paniagua después de clasificar a los dos certámenes mundialistas, disputar el Sub-20 primero y en el mes de octubre, el último desafío en la quinta ocasión que las cafeteras entran a jugar una cita orbital de la categoría Sub-17. En Costa Rica, se pudieron vislumbrar aspectos importantes que podrá utilizar Paniagua en el futuro.

La defensa:

​

La virtud más grande que tuvo la Selección Colombia Sub-20 como colectivo fue la zona de atrás. Cada vez eran más constantes las salidas por ambas bandas de Ana María Guzmán y Yirleidis Quejada y también la solidez defensiva que mostró Yunaira López en una posición que no conoce como el costado izquierdo cuando tuvo que reemplazar a Quejada ante Nueva Zelanda y Brasil.



También dejó una conclusión para Carlos Paniagua de cara al Mundial Sub-17. Colombia cuenta con la fortuna de que Ana María Guzmán podrá disputar ese certamen, al igual que Yunaira López. Con la polivalente y polifuncional defensora, podrá tener dos alternativas: alinearla como central o como lateral, una zona en donde la pueden adaptar y entrenar.



Conexiones entre estandartes:



El mundo se ha enloquecido por el joven talento de la Selección Colombia mirando a dos jugadoras en especial. Linda Caicedo, quien se ganó todos los elogios de la FIFA y que está en el radar del FC Barcelona una vez cumpla 18 años el 22 de febrero del 2023 y Gabriela Rodríguez, jugadora del América de Cali y una de las referentes que también estuvo convocada para la Copa América.



Gabriela Rodríguez se perdió el partido contra Nueva Zelanda, pero en los encuentros que disputó al lado de Linda Caicedo, se creó una gran conexión entre ambas jugadoras. No en vano, han estado jugando todo el año juntas, pues estuvieron en el Sudamericano Sub-17 y en el Sub-20.



Bagaje de la Sub-20:



Colombia ha demostrado tener una muy buena base y mucho recambio en sus piezas. La Sub-17 también se beneficia de lo demostrado en Costa Rica, pues son ocho jugadoras que tuvieron participación en Costa Rica y podrán ser convocadas por Carlos Paniagua en la otra cita orbital.



Linda Caicedo, Gabriela Rodríguez, Karla Torres, Stefanía Perlaza, Yunaira López, Ana María Guzmán, Juana Ortegón y la capitana, Mary José Álvarez. Destacan defensoras y un tridente prometedor con Caicedo, Rodríguez y Torres que fueron sensaciones en el Sudamericano Sub-17. Sumado a ellas, la lateral por izquierda, Sintia Cabezas que por lesión no pudo estar en este torneo también podría ser convocada.



Colombia, con una base similar a la que disputó el Mundial de Costa Rica en el mes de agosto, está más que lista para enfrentar a España, México y China. Las españolas fueron campeonas y las mexicanas subcampeonas en el 2018 en Uruguay. Se avecina un final de año cargado de retos para Carlos Paniagua y las juveniles.