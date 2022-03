'No hemos ganado nada, es un partido más': Colombia tras 7-0 con Perú

La Selección Colombia propinó la goleada de la fecha en el Campeonato Sudamericano Femenino Sub-17 que se disputa en Uruguay y aunque el abultado 7-0 frente a Perú las emociona, tienen los pies en la tierra y saben que no han conseguido nada. Es muy pronto para hablar de una clasificación al Mundial y aunque ya se perfilan como candidatas, quieren ganar lo que resta. Chile será el rival de este sábado.



Este viernes, en charla con la prensa, las jugadoras Karla Torres y Ana María Guzmán se refirieron a la goleada que ya pasó y lo que se viene en la competencia continental. Están motivadas.

Karla Torres reconoció que "se dio el resultado que esperábamos y era empezar con pie derecho, pero no hemos logrado nada. Pasamos un escalón y quedan 3 pasos que hay que resolver de la mejor manera. Con un resultado así cualquier equipo se confía pero hay que mantener la cabeza en alto y recalcar que no hemos ganado nada, es un partido más que hemos jugado. Vamos a hacer como si no hubiera pasado nada".



Respecto al partido frente a Perú, dijo puntualmente que "empezamos concentradas y sabíamos al rival que nos íbamos a enfrentar, por lo que era importante empezar bien. Lo hicimos respetando al rival y la mejor manera es haciéndole goles. Nos merecemos estar aquí (...) Tenemos muy claro el trabajo que se ha estado haciendo, el profesor (Carlos Paniagua) nos da mucha libertad pero con responsabilidad. Estamos representando al país y queremos hacerlo de la mejor manera; vamos a hacer lo que esté en nuestras manos para clasificar al Mundial".



Destacó el trabajo que vienen desarrollando no solo en la parte deportiva sino mental. "(Rafael Zabaraín, psicólogo) nos dice muchas cosas buenas. Ganamos 7-0 y qué, todavía no hemos ganado nada, quedan tres partidos y hay que afrontarlos de la mejor manera, como si no hubiera pasado nada; tenemos 3 puntos pero no hemos clasificado. Estamos muy contentas de representar a Colombia, de haber iniciando con el pie derecho y esto nos da seguridad como equipo. Hay mucha felicidad".



Asimismo, se refirió a las chilenas, a quienes se enfrentarán este sábado, a las 6:30 pm. "Chile es un rival muy interesante y hay que salir a jugar lo que nosotras sabemos, ya está más que claro que somos buenas en presión y debemos aprovechar esa ventaja, para poder seguir llevando este proceso. No las conocemos pero vamos a jugarnos una final, vamos a darlo todo".



Ana María Guzmán también destacó la preparación integral que ha tenido la Selección Colombia Prejuvenil. "Hemos trabajado muy fuerte física, mental y espiritualmente para estos objetivos que nos hemos planteado. Hay que seguir con humildad pero con ambición, ir paso tras paso, y con certeza de que todo va a salir bien. Todavía no hemos ganado nada, tenemos buen equipo y se nos dio el resultado pero hay que seguir. Chile es bueno, todos los rivales son difíciles y hay que salir con la mejor actitud".



Los objetivos son claros. La tricolor va por la clasificación al Mundial de India pero también se ilusiona con llegar a la final y dar la pelea por el título. "También es una meta pero vamos paso a paso. Lo primero es hacer lo tres partidos de la mejor manera, conseguir los resultados. Queremos llegar hasta la final. Tenemos muchas cosas por mejorar, buscar que el equipo sea equilibrado tanto defensiva como ofensivamente. Físicamente nos preparamos para esto, pero también mentalmente. Debemos guardar gasolina para lo que se viene, así nos toque arrastrarnos por el piso esto lo sacamos adelante".



De las rivales, Ana María destacó: "estuvimos viendo algunos partidos y hay equipos muy fuertes, todos se preparan bien para esto. Tenemos que salir a cada partido a guerrear y dar lo mejor de nosotras. Colombia tiene un estilo de juego con posesión de balón, elaboración, y si una se equivoca la otra la respalda; antes que todo somos primero hermanas. Este equipo es de guerreras, las colombianas somos así".