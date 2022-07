Selección Colombia protesta previo a estreno en Copa América Femenina

En Colombia el fútbol femenino ha sido noticia en los últimos días y no solamente por la Copa América que se inició este viernes en el país, sino también por aspectos no tan positivos, en los que se habla de vetos en la convocatoria y la falta de apoyo, luego de confirmarse que no habrá Liga Femenina en el segundo semestre, aunque Dimayor lo había prometido.

Este viernes, a unas horas del debut en la Copa frente a Paraguay, las jugadoras de la tricolor se unieron para publicar un video en el que aparecen con los brazos arriba y los puños cerrados, a manera de protesta por falta de garantías y condiciones para poder desarrollar su trabajo. Piden mejores condiciones y tomar decisiones en conjunto para seguir avanzando en el fútbol femenino de Colombia.



"Hoy nos unimos por el cambio. Aunque nos faltan garantías, nos sobra amor a esta camiseta, por eso nos unimos con la ilusión del trabajo en equipo, de la equidad en las condiciones de trabajo y competencia, de las decisiones concertadas y de un futuro brillante para todos los que hacemos parte del FutFem. Unidas por el cambio", dice el mensaje que publicaron las integrantes de la Selección Colombia en sus redes.