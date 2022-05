Fedefútbol habló de escándalo por denuncias a Imer Machado: ¿sorpresa?

El escándalo revivió en los últimos días, pero es verdad que hace años se habla del tema en el país: presunto acoso y abuso sexual en el manejo del arbitraje colombiano.

El diario The Guardian reveló que la FIFA analiza las denuncias por posibles delitos en contra de varios jueces, que involucran a Óscar Julián Ruiz, instructor arbitral de esa entidad, e Ímer Machado, director de la comisión de árbitros de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF).



El caso, denunciado por Harold Perilla en representación suya y de otras presuntas víctimas, se cerró en La Fiscalía por falta de pruebas y, al parecer por esa misma razón, corrió la misma suerte en la FCF.



"Respecto a los señalamientos de presuntas conductas de lesión o puesta en peligro la libertad o integridad sexual de un tercero por parte del señor Ímer Lemuel Machado Barrera, mediante auto del 12 de agosto de 2020 la Comisión Disciplinaria de la Federación Colombiana de Fútbol abrió de oficio, investigación preliminar", explicó la FCF en las últimas horas. Según The Guardian, estas son las consideraciones que solicitó antes de la publicación de la denuncia, pero nunca recibió.



"En virtud de lo anterior se convocó al quejoso para que, si era de su interés, rindiera testimonio y aportará elementos probatorios que permitieran continuar con la actuación disciplinaria. Teniendo en cuenta que el presunto interesado no compareció y atendiendo la norma superior y demás complementarias, así como el archivo de la investigación por parte de la Fiscalía General de la Nación, se procedió a concluir el caso ante la imposibilidad procesal de continuar con la misma", añadió en el comunicado en el que alude a la decisión de la Comisión de Disciplina.



De esta manera, al menos por ahora, no habrá modificaciones importantes en el manejo del arbitraje colombiano, pues la investigación nunca vio la luz. No sobra fingir sorpresa.