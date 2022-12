Hasta jugadores sufrieron escándalo de reventa: reveladores chats

El escándalo de la reventa de boletas para los partidos de la Selección Colombia, que reveló la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) sigue escribiendo capítulos incómodos para la Federación Colombiana de Fútbol (FCF).

La entidad fue sancionada con multas por 18.000 millones de pesos en el proceso por conducta anticompetitiva, castigo que incluye a sus máximos jerarcas, entre ellos el presidente Ramón Jesurún y el vicepresidente Álvaro González, porque simularon una licitación para montar un esquema que permitió el desvío de miles de boletas hacia el mercado negro, según el fallo. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó las pretensiones de la demanda de nulidad, lo que confirma la sanción inicial y la responsabilidad de los involucrados.



Pues bien, ahora se sabe que entre los afectados por esta trama de reventa de boletas estuvieron incluso los propios jugadores de la Selección Colombia.



La revista Semana publicó un chat entre Luis Guillermo Escobar (gerente de la Federación en esa época) y Elías Yamhure de Ticket Ya, por un paquete de 100 boletas para los jugadores que suelen invitar a amigos y familiares.



Yamhure le explica a Escobar que los directivos de la Federación ya dispusieron de esas boletas y le solicita que hable con Iván Arce (Ticket Shop, la firma que firmó el contrato de la boletería) para que le entregué otras entradas en cualquier ubicación del estadio para el partido contra Brasil por las eliminatorias a Rusia 2018. Atención al nombre que se menciona:



Escobar: "El tema es que avisé con tiempo otra vez y están jodiendo a los jugadores por tercera vez. Increíble. Tres bloqueos para los jugadores y no respetaron ninguno... Tengo a Ospina reventándome el teléfono todos los días".



Yamhure: "Perdona que te contradiga, pero a los jugadores los jodieron ustedes porque les dimos 4.200 boletas y no dejaron ni una para ellos. Esto es un negocio, Luis, y tú no puedes hacer bloqueo de nuestra boletería para resolver un problema que tú mismo creaste. Les ayudamos con todo gusto hasta donde nos es posible, pero no me digas que los jodimos".

Los implicados en este escándalo no han vuelto a pronunciarse y tampoco el arquero Ospina, mencionado en esta conversación.