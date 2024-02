Prográmese: así serán partidos de Selección Colombia en Copa Oro W

La Selección Colombia Femenina de mayores tiene un objetivo urgente y uno importante: competirá en la Copa Oro W pero su verdadera intención es preparar el equipo para los Juegos Olímpicos París 2024, a mediados del año.

Por eso la convocatoria de Angelo Marsiglia deja un alivio a pesar de la preocupación de muchos por las notables ausencias de dos figuras como Mayra Ramírez y Leicy Santos, la primera porque estará con su nuevo club, Chelsea, en la Champions League Femenina y la segunda porque se recupera de una lesión.



Así que la urgencia es este torneo continental que se disputará en su primera edición en Estados, del 20 de febrero al 10 de marzo. Ojo, no es que no importe, porque como potencia suramericana ya la delegación nacional tiene unas obligaciones, es que sigue siendo un certamen de fogueo para el gran objetivo del año que son las Olimpiadas.



¿Cómo seguir a las colombianas en esta competencia? Vale recordar que la Selección hace parte del grupo B, en el que enfrentará a Panamá, al ganador de la llave entre Haití/Puerto Rico, y a Brasil, el fantasma que privó a las nuestras de coronarse campeonas en la última Copa América.



Prográmese aquí para los duelos de Colombia:



Colombia vs Panamá

Fecha: 21/02

Estadio: Snapdragon Stadium, San Diego

Hora: 7:30 p.m. hora colombiana



Colombia vs Brasil

Fecha: 24/2

Estadio: Snapdragon Stadium

Hora: 10: 15 pm. hora colombiana



Colombia vs Haití/Puerto Rico

Estadio: Snapdragon Stadium

Fecha: 27/2

Hora: 7:00 p.m. hora colombiana