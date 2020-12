¿Borghi candidato a la Selección Colombia? FCF aclara los rumores

La Federación Colombiana de Fútbol se pronunció este sábado 26 de diciembre en su cuenta de Twitter, para desmentir los rumores que vinculan al DT argentino Claudio Borghi, con la posibilidad de dirigir a la Selección Colombia, luego de la salida de Carlos Queiroz.

La entidad explicó que el estratega no está en los planes de la Federación y que tampoco se reunirá con ningún representante para discutir la posibilidad de asumir el cargo.



"El Comité Ejecutivo de la FCF se permite informar que el entrenador Claudio Borghi, en este momento no es uno de los posibles candidatos para dirigir a nuestra selección nacional".



"Asimismo, se aclara que no hay ninguna reunión agendada con el entrenador o su representante. Nuestro Comité Ejecutivo seguirá trabajando de manera ardua, en el reemplazo del profesor Carlos Queiroz", dice el tweet.



Así las cosas, con este anuncio se descarta la posible llegada de Borghi al combinado nacional. Reinaldo Rueda sigue siendo el candidato número uno.