Cuestión de afición o jugadores: el ‘Tino’ Asprilla corta la crítica

Cuando la Selección Colombia juega en territorio nacional, los aficionados hacen hasta lo imposible por volcarse y apoyar a la tricolor. Desde las inferiores, hasta la de mayores, cuando hace sus participaciones en Eliminatorias en Barranquilla, todos gozan viéndolos en acción.



Barranquilla, Bogotá, Cali, Bucaramanga, Armenia y demás ciudades han visto a la tricolor, con los estadios a reventar. En días pasados, la discusión entre aficionados en redes sociales era si la sede de la Selección debía cambiarse o mantenerse.



La discusión radica no solo en los resultados, sino en el apoyo de la gente, el cual ha sido fuertemente criticado especialmente en Barranquilla. Una voz autorizada es la de Faustino Asprilla, quien dio su concepto en el programa de ESPN F360, calmando un poco las cosas, pero atribuyéndole a un solo factor como el determinante “El problema no es la sede, es de futbol y de futbolistas. Saquen ese cuento. Si a mí me aseguran que, si la reparten y vamos a los Mundiales, que lo hagan. Eso no lo asegura nadie. Cuando fue a jugar a Medellín, se comió 4, en Bogotá perdió con Paraguay, a esos mundiales no se fueron. Yo jugué allá dos Eliminatorias y era el mismo calor”.