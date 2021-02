'Tino' Asprilla, duro contra Pékerman: 'quemó a muchísimos jugadores'

Faustino Asprilla, una autoridad para hablar de Selección Colombia, fue directo a la hora de hablar de lo que espera a Reinaldo Rueda y hasta dejar algún dardo para los que pasaron por el banquillo en el pasado.

En su rol de comentarista, el tulueño pidió apoyo para el microciclo que adelanta el nuevo DT en Barranquilla con 23 jugadores del medio local. Sin embargo, entiende que no es momento para arriesgar a los jóvenes en plena competencia.



"Son partidos que te llevan a la cima o que te queman. Para muchos son debut y despedida porque no es fácil cuando uno es debutante", dijo Asprilla en el programa ESPN FC.



Eso, según él, no se manejó bien en el ciclo de José Pékerman en la Selección Colombia: "Estos partidos llevan a estos muchachos a que exploten y se ganen un puesto en la titular, o también los lleva a que los quemen. Eso ya ha pasado. Con mi amigo Pékerman pasó, quemó a muchísimos", dijo, sin entrar en más detalles.