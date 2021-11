¡Alguien que le explique al 'Tino'! Molestia por titular de Colombia

Reinaldo Rueda apostó por una nómina llena de novedades, en la visita de Colombia a Brasil, por las Eliminatorias a Catar 2022.

Y una de las grandes novedades es que, a pesar de su tan anunciado y celebrado regreso, James Rodríguez no es titular y estará en el banquillo de suplentes.



Y el primero que quiso saber qué pasó fue Faustino Asprilla, histórico atacante de Selección, hoy analista en ESPN: "¿Por qué no juega James? ¿Si no está bien entonces para qué lo trajeron?", dijo.



Reinaldo Rueda mencionó en la rueda de prensa que había un tema físico que se estaba tratando el 10, pero si esta en el banquillo es porque se podría usar en caso de emergencia. Eso es lo que Asprilla no entiende, pues no está de acuerdo en guardar el talento.



"Nunca jugué fútbol pensando en el partido siguiente, están cuidando a todos los jugadores para Paraguay, a mí nunca me importó quién venía después", lamentó.



Una opción de pase hacia los delanteros pudo ser Cristian Arango, pero fue el último en llegar y fue a la tribuna: "Mandan a Chicho Arango a la tribuna, en el nivel que está jugando ese muchacho es una solución", criticó el 'Tino.



"La única forma de alejar a Brasil del área, para eso hay que quitarles la pelota, pero esta alineación no está para eso, es una nómina improvisada. Van a agarrar la pelota y va a ser Zapata el encargado de tenerla y protegerla. No veo por dónde se va a poder", concluyó.