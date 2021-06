'Falcao une y James divide': la dura crítica de Iván René Valenciano

Sin Falcao García ni James Rodríguez, la Selección Colombia se prepara para la doble fecha de Eliminatorias en la que se enfrentará a Perú, en Lima, y a Argentina, en Barranquilla.

La ausencia de los dos líderes de la Tricolor, por lesión, ha generado bastante polémica en el país, sobre todo por James Rodríguez, figura del combinado nacional, quien manifestó su inconformidad por ser desconvocado por Reinaldo Rueda a tan solo días para los duelos clasificatorios rumbo a Catar 2022.

Iván René Valenciano, ex delantero de la Selección Colombia, se refirió a la polémica y en el programa VBar de Caracol Radio lanzó una dura crítica en la que aseguró que 'Falcao une y James divide'.



"Así Falcao estuviera lesionado de la espalda, Reinaldo Rueda lo querría, mientras que James es un jugador que de pronto divide. Falcao es un jugador que une y sé que si le dicen que va al banco o la tribuna no tiene un inconveniente. Si le dicen algo, no va a sacar un comunicado”, dijo el 'Bombardero'.



Y añadió: "Para mí el capitán siempre va a ser Falcao, se lo ganó con su forma de manejarse en la Selección y en su vida personal".



Por último, Valenciano afirmó que 'ningún jugador está por encima de la Selección' por más que sea la estrella del equipo.



"Ningún jugador está por encima de la Selección Colombia, llámese como se llame. Los intereses de ninguna persona están por encima de los de la Selección", concluyó