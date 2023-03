¿Falcao sobra en la Selección? Carlos Antonio Vélez no tuvo piedad

Carlos Antonio Vélez rescató varios puntos de la convocatoria que hizo Néstor Lorenzo para los partidos amistosos de la Selección Colombia para la fecha FIFA, contra Corea del Sur y Japón, el 24 y 28 de marzo.



Sin embargo, remarcó que “Lorenzo sigue enamorado del pasado” al llamar a varios experimentados que no están en su mejor nivel, y apuntó contra Dávinson Sánchez, Rafael Santos Borré y, en especial, a Falcao García.



El máximo goleador histórico de la Selección Colombia no pasa un buen momento en el Rayo Vallecano, y por eso el periodista de Antena 2 Radio remarcó que, aunque sea ídolo y el país lo quiera mucho, no era el momento de convocarlo.



“Radamel, con todo lo que lo queremos, para mí ya es harina de otro costal”, dijo Vélez, quien mostró con números el momento del ‘Tigre’.



“Ha jugado solamente 638 minutos de Liga, y en Copa del Rey, 126 minutos. Solo fue inicialista en tres de los 20 partidos del Rayo, y no ha hecho un solo gol este año. En España, no marca desde el 18 de octubre de 2022”, remarcó.



Así, Vélez fue fuerte en su crítica a la presencia de Falcao para los próximos partidos de Colombia: “No le encuentro ninguna justificación. Ah, que sea muy buen ejemplo, sí excelente, eso no lo discuto. Pero no necesitamos un guía espiritual, necesitamos jugadores que vengan y aporten”.



(Ver video de 15:23 a 16:50)