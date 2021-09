Cómo le fue a los ‘nuevos’ en Selección y quiénes les pelean el puesto

Ha terminado una nueva jornada de Eliminatorias y la Selección Colombia podría decirse tuvo un interesante desempeño. Desde Reinaldo Rueda hasta el rendimiento de los jugadores ha quedado evidenciado un crecimiento y leve mejoría respecto a lo mostrado en Copa América.



Lo anterior parte sin duda a partir de la escogencia de futbolistas, basado claro en una base ya conformada. Por ello, en FUTBOLRED hacemos un balance de cómo le fue a las novedades de la convocatoria, tanto a los nuevos como a los ausentes, y en dicho sentido la competencia que tienen de cara a la próxima triple fecha de octubre.

ARQUEROS



Alvaro Montero: El jugador del Tolima regresó a una convocatoria de Selección, tras la fecha dolorosa de noviembre con Carlos Queiroz al mando. No tuvo minutos, pero es una posición en la que es normal este tipo de situaciones mientras los mayores (Ospina-Vargas) dan algún ‘papayazo’.



Competencia a futuro: Aldair Quintana es el más próximo. Más adelante podrían aparecer Eder Chaux , Iván Arboleda o algún otro guardameta que logre destacarse en el FPC.



DEFENSAS



Andrés Román, Yerson Candelo, Andrés Llinás y Dairon Mosquera: Los cuatro jugadores del FPC no tuvieron un solo minuto en esta triple jornada, su labor se basó más que todo en el hecho de irse integrando a la Mayor. Rueda de a poco los va acercando para darles en un futuro la responsabilidad.



Competencia a futuro: En el caso de Llínas (único zaguero central) por supuesto Yerry Mina, después ya aparecen Jhon Janer Lucumí y Jeison Murillo. En cuanto a Román y Candelo, laterales derechos, surgen los nombres de Santiago Arias y Luis Manuel Orejuela. Y respecto a Mosquera, lateral izquierdo, están Frank Fabra, Johan Mojica, Cristian Borja e incluso Deiver Machado, ya mucho más atrás Gabriel Fuentes y Álvaro Angulo.



MEDIOCAMPISTAS



Alexander Mejía: El mediocentro de Santa Fe regresó a la Selección, tras cinco años de ausencia. Su llamado obedeció al tema de jugar en la altura y por supuesto su experiencia en el equipo nacional. Recordemos que de la mano de Pékerman jugó incluso el Mundial 2014. En esta triple jornada se encargó de suplir a Barrios en los últimos minutos (Bolivia-Paraguay). Su labor fue netamente defensiva.



Competencia a futuro: Por características, Jefferson Lerma es el más directo en su lucha por el llamado a Selección. Ahí cerquita seguirían Jorman Campuzano y Víctor Cantillo. Ya mucho más atrás vendría alguno del rentado local.



Juan Fernando Quintero y Andrés Andrade: En su labor como volantes ofensivos o creativos, cada quien mostró aspectos interesantes. ‘Juanfer’ dio la cuota de calidad y visión en La Paz y Barranquilla, el ‘Rifle’ ofreció dinamismo y llegada frente a Bolivia hasta que una lesión lo sacó de los partidos restantes. El primero es el llamado a suceder a James, el segundo recién despega.



Competencia a futuro: Sin dudas, el dueño de la posición es James Rodríguez, y lejos. Un escalón por debajo, retomando su estado físico claro, aparece Edwin Cardona. Y la lista que viene de atrás es comandada por Steven Alzate, seguido de cerca por Jorge Carrascal y Jaminton Campaz.



ATACANTES



Falcao García: Como era de esperarse, ‘El Tigre’ no tuvo muchos minutos. En lugar de ser titular, entró sobre el final de los tres partidos para coger al rival con mayor desgaste físico y aprovechar una que otra oportunidad. Claro está que se lo llama principalmente por su cuota de liderazgo y jerarquía al interior del grupo. Es un referente para todos.



Competencia a futuro: Es la posición con mayor pelea. Duván Zapata y Luis Fernando Muriel son las principales alternativas; detrás de ellos, a cierta distancia, surgen Alfredo Morelos, Luis Suárez y Jhon Córdoba. Y en un tercer escalón Carlos Bacca.



Luis Sinisterra: El joven del Feyenoord es la ‘culebrita’ de la banda, podría decirse el futuro Luis Díaz por similitudes en velocidad y a la hora de encarar. Fue titular contra Paraguay, dio destellos de su calidad y se mostró como una buena alternativa. Pinta muy bien de cara a los próximos partidos de la Selección.

​

​Competencia a futuro: Las variantes la verdad son pocas. Tanto Muriel como Suárez podrían cumplir, aunque no sería su posición natural. El ‘Cucho’ Hernández podría ser competencia porque allí es usado en el Watford y junto a él tanto Juan Ferney Otero como Yimmi Chará. Poco más.