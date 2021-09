Falcao no sufre por el gol: 'son rachas, debemos mantener confianza'

Habló el que se esperaba: Falcao García se dirigió este martes al país, tras los empates contra Bolivia y Paraguay (1-1) y aseguró que está bien, fuerte y motivado, igual que la Selección Colombia, para el duelo de este jueves, contra Chile por las Eliminatorias a Catar 2022.

¿Preocupa la falta de gol?



"Hemos tenido oportunidades para marcar, no le hemos conseguido pero son rachas tenemos que mantener la confianza, los del ataque y todo el equipo porque cualquier puede marcar. Esta selección genera juego pero si estamos preparados y listos el gol va a llegar. Esperamos que venga un partido así para ganar la confianza



Llegada al Rayo

Una gran oportunidad para mi carrera, estoy muy contento, me van a dar toda la confianza para dar lo mejor de mí, un equipo con une espíritu ,uy lindo, conozco a varios jugadores y em transmiten algo muy bonito, Además es volver a una liga que conozco, que es competitiva y me permitirá seguir creciendo.



El antecedente del 3-3

​Cada partido d Eliminatoria tiene su importancia, jugamos en casa con nuestro público y enfrentar a Chile siempre te motiva, son un gran equipo, como está la Eliminatoria todo es muy disputado, la motivación es máxima de todo el plantel y todos estamos preparados para cuando nos elija el entrenador.



El rival

Tiene una identidad particular, juegan casi de la misma manera hace tres Eliminatoria con Bielsa, son muy competitivos, se hacen fuertes en el medio, con mucho volumen en ese sector. Los hemos enfrentarlo, sabemos su capacidad, tenemos que estar alerta del primer minuto al último.

​

​¿Está al 500 por ciento?

Estoy muy bien, al comenzar esta temporada no he tenido los minutos que quería, pero hice buena pretemporada, pude trabajar en el aspecto físico, estoy preparado para lo que decida el entrenador.



Su motivación

Levantar el ánimo no es necesario, los delanteros vivimos estas situaciones siempre, lo vivimos con ganas de querer superar el momento y aportar al equipo, en este caso contra Chile, pero todos los delanteros tiene experiencia para saber que un partido erramos pero al siguiente podemos marcar. Por eso hay que estar listos. El momento va a llegar, nos animamos, estamos fuertes, esperamos que el que el profe elija pueda marcar y darle la victoria a Colombia.



La fortaleza en Barranquilla

Hemos hablado, en casa somos más fuertes, ahora con público será diferente. Después de dos empates fuera de casa, que siempre es importante sumar, llegamos ala conclusión que tenemos que fortalecernos en barranquilla y sacar la mayor cantidad de victorias posibles, si son 6 partidos mejor. necesitamos el público, que nosotros sigamos con la mentalidad y que empiece este jueves contra Chile.



La identidad

El profe conoce nuestro fútbol, a manea de pensar del colombiano y el fútbol que nos identifica. Trabaja en eso, que podamos sentirnos cómodos en el campo. No es fácil porque no se ha contado con la totalidad de jugadores de proceso anteriores, pero la llegada de jóvenes nos va a enriquecer, hay que darles confianza.