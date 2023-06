Falcao sobre la Selección Colombia Sub-20: ‘Tienen capacidad’

La Selección Colombia Sub-20 tuvo una gran participación en el Mundial de la categoría, luego de terminar eliminado en cuartos de final contra Italia. Uno de los referentes de la Tricolor, Radamel Falcao García, disfrutó la participación del seleccionado juvenil.



Durante un evento de BetPlay con el legendario atacante colombiano, este jueves en Bogotá, el ‘Tigre’ destacó la labor de los dirigidos por Héctor Cárdenas, pese a caer en cuartos de final.



“Felicitarlos, no se les puede reprochar nada. En el partido contra Italia ellos fueron mejores, ante eso no puedes hacer nada. Se entregaron en la cancha, luego es ver las formas. Es animarlos para que no se conformen, qué trabajen y no pierdan tiempo”.



Falcao no quiso decantarse con un nombre que lo haya deslumbrado en esta categoría. Pero sí destacó el futuro con la camada que tuvo competición.



“Destacar a uno sería injusto, talento hay. Yaser tiene mucho, Durán no fue, pero tiene un portento físico. Ángel, Puerta, son jugadores con capacidad. Pero no alcanza en el fútbol moderno solo con talento, están empezando y tienen una carrera larga. Deben prensar en mejorar, trabajar. Si lo hacen, tendrán éxito”, sentenció Radamel.