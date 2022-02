¿Alguien más lo pensó? Insólito candidato para reemplazar a Rueda

En medio del programa ESPN F360, el periodista Antonio Casale dio su candidato para afrontar los próximos dos juegos de Selección Colombia, frente a Bolivia y Venezuela, pero también, el que piensa que debe hacerse cargo del proyecto desde enero. Aunque los otros panelistas se mostraron sorprendidos con su propuesta de seleccionador, Casale defendió su argumento a "capa y espada".

"Lo único que pido es que le paguen hasta el último día los que decidieron traerlo, porque son los primeros equivocados. Ellos son los primeros responsables de toda esta hecatombe. Son los jefes de Reinaldo. Los mismos que trajeron a Quiroz, a Pékerman (...) Son los primeros responsables pero van a seguir ahí. Pero páguenle y trátenlo bien, que tuvo la valentía de subirse ahí", dijo.



Pidió respeto para Rueda, pensando en un posible arreglo económico para su salida, como por parte de los hinchas, que en Barranquilla no tuvieron un buen trato con él. "Es un señor y muchas cosas ha ganado. Respétenlo porque es un tipo capaz, que esta vez no fue capaz".



Y sobre el candidato para reemplazarlo dijo: "ahora, quedan dos fechas, ¿y yo qué hago? De los jefes pongo a uno a llamar a (Ricardo) Gareca para que el 1 de enero asuma. Para estos dos partidos que vienen se lo doy a Falcao García. Yo le doy el equipo y le digo, señor seleccione el equipo para estos partidos y ésta prácticamente va a ser su despedida, tenga en cuenta gente que no ha jugado y organice el equipo".



Antes los cuestionamientos de sus compañeros de set, entre ellos Steven Arce, Casale aseguró que su argumento se basa en que "sería un irrespeto para cualquier ser humano que le den un equipo por dos partidos".