¿Se baja de Eliminatorias? Falcao tiene fecha para tomar una decisión

La situación de Radamel Falcao García no es muy alentadora. Este sábado apenas estuvo 11 minutos en cancha, tiempo que le bastó para marcarle al Real Madrid, y su presencia en Eliminatorias con la Selección Colombia es toda una incógnita.

El Tigre arrancó el partido en el Santiago Bernabéy siendo suplente, pero ante la derrota de su equipo ingresó al campo a los 69 minutos. Al 76' marcó el descuento y al 81' fue sustituido por un problema en el abductor de su pierna derecha.



Las alarmas se encendieron en todo Rayo Vallecano y Colombia. Recordemos que el Tigre fue convocado por Reinaldo Rueda para los duelos frente a Brasil y Paraguay de la próxima semana.



En rueda de prensa, el entrenador rayista Andoni Iraola tranquilizó al mundo diciendo que en su opinión no se trataba de algo grave y en dicho sentido pidió el cambio por precaución.



Todo bien hasta la información que publicó la emisora española ‘Onda Cero’: “Falcao ha sentido un pinchazo muy pequeño. Cree que es algo leve y aún no ha descartado viajar con Colombia. Le hacen pruebas el lunes y ahí decidirán”.



El samario es duda para la doble fechas de las clasificatorias sudamericanas por la molestia en su pierna y el lunes, junto al cuerpo médico del Rayo, tomará la decisión de si viaja o no.



Es importante tener en cuenta que por lo extenso del viaje Europa-Sudamérica y la intensidad con la que seguramente se planteen los duelso con brasileños y paraguayos, la presencia de Falcao en el equipo colombiano es complicada. Aunque finalmente tome la decisión de estar, es poco probable que sea inicialista en alguno de los dos encuentros.