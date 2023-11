Hay cuatro selecciones que defienden invictos: ¡una es Colombia!

La Selección Colombia está en Asunción para el partido contra Paraguay, donde expondrá un invicto que puede no sumar en la tabla pero que sí da señales de lo que puede pasar en el futuro.

El equipo de Néstor Lorenzo viene de una histórica victoria 2-1 contra Brasil, la primera en una fase clasificatoria mundialista, una noche de inspiración de Luis Díaz, el jugador más desequilibrante, que a puro corazón marcó un doblete para remontar y apuntar a su padre libre en la tribuna.



Este martes, cuando se mida a Paraguay (6:00 p.m. hora colombiana ) no solo expondrá su récord más preciado sino también su tercer lugar en la tabla de posiciones de las Eliminatorias.



El rendimiento de Lorenzo en un año largo no deja demasiados interrogantes: 8 victorias y 5 empates, 21 goles a favor y 9 en contra, un rendimiento del 74,3 por ciento, garantía de tranquilidad para desarrollar su trabajo al frente el equipo.



Y esos números se han podido replicar en las Eliminatorias al Mundial 2026, en las que puede haber dudas sobre el estilo y algunas decisiones, pero se mantiene el invicto, ahora en condición de absoluta soledad.



El equipo nacional lleva tres empates y dos triunfos en este inicio de las Eliminatorias y ya se deshizo de Argentina, que cayó 0-2 en su casa en la quinta fecha y se despidió de la buena racha que tenía como campeón mundial.



La noticia es que ahora Colombia se codea con solo tres selecciones más que no han perdido: se trata de Portugal, Inglaterra y Bélgica, equipos que parecen fijos para firmar el boleto a la Copa Mundo.