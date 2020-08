¿Quién tiene la razón? Lío jurídico por campaña de Selección Colombia

Un lío de marca mayor se ha armado por cuenta de una campaña publicitaria referente a la Selección Colombia que acabó en una disputa legal.

Se trata de esta campaña de Bancolombia, patrocinador del equipo a través de una negociación con la Federación Colombiana de Fútbol:

Faltan pocos minutos para que comience el partido. Cantemos el himno desde donde estemos para darle todo el apoyo a nuestra @FCFSeleccionCol. #SomosNuevaRaza y hoy creemos más que nunca 🇨🇴 #VamosMiSeleccion #ConLaTricolorPuesta #UnidosPorUnPaís pic.twitter.com/O6RmMvZaB2 — Bancolombia (@Bancolombia) June 24, 2018



Pues varios de los implicados decidieron agruparse y darle poder a un abogado para reclamar por lo que consideran derechos de imagen que no se reconocieron económicamente.



Entre los afectados estarían Francisco Maturana, Carlos Valderrama, Willington Ortiz, Arnoldo Iguarán, Óscar Córdoba, Faryd Mondragón, Faustino Asprilla, Iván René Valenciano, Víctor Aristizábal, Juan Pablo Ángel, Adolfo Valencia y las jugadoras Nicole Regnier y Vanessa Córdoba.



El abogado Hugo Amaya, citado por Antena 2, explicó: "Soy abogado de 13 jugadores íconos de la Selección Colombia de fútbol, que presentaron demanda por mal uso de su imagen en una campaña publicitaria. Nosotros en su momento llamamos a conciliar y ellos decidieron no hacerlo por políticas del banco y luego se comunicó un apoderado que ellos escogieron para este asunto; sin embargo, la demanda ya fue notificada y tienen plazo hasta el 8 de septiembre para dar respuesta a la misma".



El banco dio también su versión sobre la situación a través de un comunicado: "en ejecución del contrato de patrocinio y como banco oficial de la Selección Colombia de Fútbol, está autorizado para usar la imagen de las selecciones y cada que realiza una nueva campaña, acuerda, revisa y aprueba con la Federación Colombiana de Fútbol todo el material y piezas de la misma", afirma.



La FCF no se ha pronunciado al respecto pero ya la disputa estaría en estrados judiciales.