¿Preferidos de Cárdenas? Los que más han jugado con Colombia Sub-20

La Selección Colombia Sub-20 logró un importante triunfo contra Ecuador por la mínima diferencia y quedó más cerca del Mundial de Indonesia al sumar seis puntos en la clasificación del hexagonal final del Sudamericano.



Después de una primera fase un poco irregular en el estilo de juego, Colombia logró llegar a la fase final con demasiadas dudas y tras caer en el primer juego del hexagonal contra Uruguay, el seleccionado cafetero tenía la obligación de reestructurar en cuanto al cambio de algunos jugadores, pues fue evidente la escasez de gol en el frente de ataque.



En busca de su mejor equipo, el técnico Héctor Cárdenas tuvo la tarea de probar constantemente varios jugadores a lo largo de todo el Sudamericano Sub-20 para encontrar el once ideal que le permitiera sumar puntos y acabar con las críticas por falta de definición.

Pese a que hubo constantes cambios durante el Sudamericano, hasta el momento Héctor Cárdenas ha mantenido una columna vertebral fija, donde en total el técnico ha utilizado siete jugadores fijos en todo el certamen, quienes son los que más han sumado minutos.



Los futbolistas Luis Marquines, Andrés Salazar, Kevin Mantilla, Óscar Cortés, Miguel Monsalve, Juan Castilla y Luis Castillo Manyoma han disputado todos los encuentros hasta el momento, sea iniciando de titulares o siendo tenidos en cuenta en algún momento de los partidos, donde en total cada uno de ellos ha sumado siete partidos con el que sumaron contra Ecuador.



Igualmente, si no hubiese salido sancionado por acumulación de tarjetas amarillas, Gustavo Puerta sería otro de los futbolistas en la lista que habrían jugado todos los encuentros, mientras que una misma situación vivió Daniel Luna, quien tuvo un viaje a España y no fue tenido en cuenta tras regresar a concentración.



Jugadores que han jugado en todos los partidos del Sudamericano Sub-20 con Colombia:



Luis Marquines – 630 minutos

Andrés Salazar – 611 minutos

Kevin Mantilla – 630 minutos

Óscar Cortés – 539 minutos

Miguel Monsalve – 381 minutos

Juan Castilla – 426 minutos

Alexis Castillo Manyoma – 383 minutos