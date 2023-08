Revelations Cup: estos son los Sub-23 convocados por Héctor Cárdenas

Este martes, Héctor Cárdenas dio a conocer el listado de 23 futbolistas convocados para la Revelations Cup Sub-23 que se disputará en el mes de septiembre. La Selección Colombia, que inicia un nuevo proceso luego del Sudamericano y el Mundial de la categoría, enfrentará a México en dos partidos.



La gran mayoría de los jugadores militan en el fútbol profesional colombiano pero se complementan con deportistas que se desempeñan en la MLS y la Liga MX. Destacan la presencia de Daniel Ruiz y Samuel Asprilla, ambos de Millonarios, además de Jersson González, de Independiente Santa Fe. Por otro lado, no aparecen futbolistas que vistieron la camiseta de la Selección Colombia en otros torneos que se jugaron en 2023.

Convocatoria de la Selección Colombia sub 23 para amistosos frente a México



🔗 https://t.co/glFb4Wj1xt #TodosSomosColombia 🇨🇴 pic.twitter.com/ZYHy9b9HrQ — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) August 29, 2023

Lista de convocados:



Alejandro García – Once Caldas



Andrés Mauricio Alarcón – Patriotas FC



Brandon Andrés Caicedo – Atlético Huila



Cristian Daniel Santander – Barranquilla FC



Cristian David Castro – Atlético Nacional



Daniel Felipe Ruíz – Millonarios FC



Dannovi Quiñones – Once Caldas



David Contreras – América de Cali



David Esteban Ramírez – Independiente Santa Fe



Eber Antonio Moreno – Deportivo Pereira FC



Edgard Enrique Camargo – Deportivo Cali



Jersson David González – Independiente Santa Fe



Jhon Elmer Solís – Atlético Nacional



Johan Rojas – La Equidad



Joider Micolta – Cúcuta Deportivo



Juan David Mosquera – Portland Timbers (USA)



Juan Diego Alegría – Jaguares F.C



Juan Diego Castillo – Fortaleza CEIF



Kener Julián Valencia – Deportivo Pereira FC



Marino Hinestroza – CF Pachuca (Mex)



Samuel David Asprilla – Millonarios FC



Stiven Alexander Valencia – Cortuluá FC



Yani David Quintero – Red Bull Bragantino (Bra)



Calendario de partidos de la Revelations Cup Sub-23:



9 de septiembre



México vs Colombia



Hora: 7:00 p.m.



Estadio: Tlahuicole, Tlaxcala



12 de septiembre



México vs Colombia



Hora: 11:00 a.m.



Estadio: Centro de Alto Rendimiento