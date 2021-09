Millos juntó a Ruíz con Márquez: ¿qué es de la Sub-23 del Preolímpico?

En medio de críticas por el nivel de sus guardametas en este segundo semestre, Millonarios anunció la inscripción en el primer equipo de Esteban Ruíz, arquero bogotano de 24 años.



El joven arquero es recordado por su participación en el Preolímpico 2020 con la Selección Colombia Sub-23. Por esa época integraba las filas del Medellín, partió después al fútbol paraguayo con River Plate de Asunción y ahora se confirmó su regreso al FPC.



Teniendo en cuenta los saltos en su carrera, en FUTBOLRED recordamos el presente de aquella nómina cuyos jugadores prometían bastante.

ARQUEROS



Kevin Mier: En ese entonces jugaba con Santa Fe, cedido por Atlético Nacional. En 2020 fue cedido al Valledupar, de segunda división, para que ganara tiempo de juego y para este 2021 regresó al verde. Tan solo ha disputado tres partidos este año, el más reciente en la primera jornada de la Liga-II.

Sebastián Guerra: Se mantiene en Atlético Nacional. La diferencia es que a mediados de este año repitió la historia de Mier: salir cedido al Valledupar y regresar en un año. Con apenas 20 años, su carrera apenas comienza.



DEFENSAS



Gabriel Fuentes: Sigue jugando en el Junior de Barranquilla. Ahora bien, el grandioso nivel que mostró por aquel entonces tanto en su club como en la Selección no se ha visto de nuevo. Tiene gran proyección, un enorme talento, pero debe corregir algunas de sus actitudes dentro del campo.

Willer Ditta: Otro que aún juega en Junior. Hoy en día, más allá de una que otra críticas, es un indiscutible en el onceno rojiblanco. Con 24 años es presente y futuro del equipo.

Carlos Terán: Como tantas otras figuras, dio sus primeros pasos en el Envigado. Su grato rendimiento lo llevó a la MLS en aquel 2020. Actualmente tiene cupo más que fijo en el Chicago Fire.

Andrés Felipe Reyes: De los que más crecieron en este tiempo. Salió de Atlético Naciona siendo pieza importante y arribó a los Estados Unidos. Primero estuvo en el Inter Miami de Beckham y este año fichó por el New York Red Bulls.

Andrés Felipe Balanta: Se mantiene el Deportivo Cali. Sumó 20 partidos en el 2020 y ahora en el 2021 ha jugado ocho partidos y suma un gol.

Edwin Herrera: Otro de buen movimiento. Tras figurar en el Preolímpico, su sueño europeo se hizo realidad. En septiembre se concretó su llegada al Famalicao de Portugal, disputó 24 partidos, pero no convenció. La cesión finalizó, volvió a Santa Fe y actualmente es titular a pesar de su bajón en cuanto a rendimiento.

Anderson Arroyo: De los pocos internacionales. Liverpool sigue siendo dueño de sus derechos deportivos y para esta temporada fue cedido al Club Deportivo Mirandés de la segunda división española. En sus últimas dos presentaciones ha sido titular.

Eddie Segura: Se mantiene en Los Ángeles FC, recordemos que allí llegó en 2019. Aunque es un capo de la defensa, en julio se le confirmó una rotura de ligamento.

Álvaro Angulo: Sigue teniendo buenas presentaciones en Águilas Doradas y ya lo tiene Reinaldo Rueda en lista para la Selección Colombia. En este 2021 lo citó a microciclo y morfociclo.

MEDIOCAMPISTAS



Johan Carbonero: Aunque por aquel entonces figuraba en la Liga de la mano del Once Caldas, a mediados del 2020 fue contratado por Gimnasia que dirigía Diego Armando Maradona. Poco a poco se fue ganandi un lugar y hoy en día es de lo más destacado del equipo. Figura indiscutible.

Edwuin Cetré: Se mantiene en el Junior, pero en los últimos meses ha recibido grandes críticas por su rendimiento. Así mismo, su posición, de la mano de Amaranto Perea, fue mutando. Ya no solo se lo emplea por la banda como extremo sino que también se ubica en la mitad con funciones organizativas.

Jaime Alvarado: En ese 2020 hacía parte del Hércules de España, siendo propiedad del Watford inglés. Después llegó por seis meses al Badalona de aquel país, regresó a Inglaterra para jugar en el equipo sub23 del mismo Watford, a la temporada siguiente hizo parte del Athletico Paranaense y hoy en día regresó a España, otra vez en préstamo, con el Racing de Ferrol de tercera división.

Kevin Balanta: En Tijuana pasó de ser pieza fundamental a caer en el castigo del banco. En el pasado mes de julio partió rumbo al Queretaro, club en el que viene alternando titularidades con suplencias.

Eduard Atuesta: Sigue firme en Los Ángeles FC, siendo actualmente un indiscutido del equipo. Incluso en los últimos tres partidos ha sido capitán. Va por buen camino el ex-DIM.

Nicolás Benedetti: Aquel Preolímpico lo afectó con una terrible lesión de ligamentos (rotura). Poco a poco está regresando y el fin de semana anterior brilló con el América de México siendo titular y dando una asitencia.



DELANTEROS



Iván Angulo: De los grandes prospectos del fútbol local. En ese tiempo hacía parte del Palmeiras, primero cedido y después fichado, tras seis meses fue prestado a Cruzeiro, después al Botafogo y posterior a ello se dio su paso a Europa. En julio de este año fue prestado al Protimonense de Portugal y poco a poco va sumando minutos.

Luis Fernando Sandoval: Definitivamente no pudo despegar en el Junior y recibió un sinfín de críticas. A mediados de este 2021 sorprendió por su paso a Fortaleza, segunda división, y allí busca retomar su buen nievel.

Jorge Carrascal: Viene teniendo momentos agridulces en River Plate. En aquella época era una promesa que ilusionaba, hoy en día, con la 10 en su espalda, ha recibido más críticas que elogios. Aunque su talento es gigante, la intermitencia en partidos importantes lo ‘matan’.

Ménder García: Se mantiene en el Once Caldas y es de los talentos de la cantera que esperan aprovechar. En la Liga-II suma un gol en siete duelos disputados (ninguno de ellos como titular).

Ricardo Márquez: Aunque venía siendo la revelación de la Liga, por temas personales fue apartado del Unión Magdalena y a mediados del 2020 se concretó su llegada a Millonarios. Una complicada lesión de rodilla y otras complicaciones lo alejaron del equipo, y su rendimiento actual no ayuda mucho.