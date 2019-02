Colombia, como en Rusia: contra Polonia y Senegal en Mundial Sub 20

Colombia ha quedado encuadrada en el grupo A junto al local Polonia, Senegal y Tahití.

Llama la atención que Polonia y Senegal también fueron rivales de Colombia en el reciente Mundial de mayores, en Rusia. "Suena familiar", decía el



Polonia ha jugado cuatro veces este torneo pero no clasificaba desde 2007, cuando en octavos de final lo eliminó Argentina —campeón—. Su mejor figuración fue en México (1983), cuando terminó tercero.



Senegal participa por tercera vez —consecutiva— en la Copa Mundial Sub-20 después de caer en octavos de final ante México en 2017 y ser semifinalistas del torneo en 2015.



Tahití fue la primera isla pacífica que clasificó al Mundial Sub 20, el de Egipto en 2209, destronando a Nueva Zelanda, potencia de su área. SIn embargo, no logró marcar goles. En el paple, la selección más débil del grupo.