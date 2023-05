Camino de Colombia en el Mundial Sub-20: ¿Habría final con Argentina?

La Selección Colombia ya está dentro de las 16 mejores selecciones de la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA, que se disputa en Argentina. Además clasificó como líder del grupo C, invicta y mostrando un buen juego, con coraje y destacados rendimientos individuales.



Los octavos de final se desarrollarán entre el martes 30 de mayo y jueves 1° de junio en los estadios Malvinas Argentinas de Mendoza, San Juan del Bicentenario, Único Diego Armando Maradona de La Plata y Madre de Ciudades de Santiago del Estero.



Colombia jugará en San Juan, contra uno de los mejores terceros de la fase de grupos.



Octavos de final

- (1° B) Estados Unidos vs. 3° A, C o D - Martes 30 de mayo a las 12:30 p.m. en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza (38).



- (2° A) Uzbekistán vs. (2° C) Israel - Martes 30 de mayo a las 4 p.m. en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza (37).



- (1° C) Colombia vs. 3° A, B o F - Miércoles 31 de mayo a las 12:30 p.m. en el estadio San Juan del Bicentenario (42).



- (1° A) Argentina vs. 3° C, D o E - Miércoles 31 de mayo a las 4 p.m. en el estadio San Juan del Bicentenario (41).



- (1° D) Brasil vs. 3° B, E o F - Miércoles 31 de mayo a las 12:30 p.m. en el estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata (40).



- 1° E vs. (2° D) Italia - Miércoles 31 de mayo a las 4 p.m. en el estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata (39).



- 1° F vs. 2° E - Jueves 1 de junio a las 12:30 p.m. en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero (44).



- (2° B) Ecuador vs. 2° F - Jueves 1 de junio a las 4 p.m. en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero (43).



Soñando en grande: el camino de Colombia a una posible final



De pasar la ronda de octavos, la Selección seguiría en San Juan y jugaría el sábado 3 de junio a las 4 p.m., y su rival saldría de una llave en la que se enfrentarían Inglaterra e Italia.



En virtuales semifinales, Colombia podría tener una llave sudamericana: Ecuador y Argentina están por ese lado del cuadro… ¿Se enfrentará con el anfitrión?