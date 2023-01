Colombia 0-0 Estados Unidos EN VIVO: movido amistoso sin goles

Con varias novedades salta a la cancha Néstor Lorenzo con el anhelo de seguir su racha positiva con la Selección Colombia cerrando el 2022 invicto desde que tomó las riendas del combinado nacional. Estados Unidos enfrentó a Serbia y cayó 1-2 para ahora recibir a los colombianos en el Dignity Health Sports Park en Carson, California.



Siga el partido en vivo acá:

61' Gran jugada de Colombia que culmina Diber Cambindo con un remate mordido por un zaguero y controla con facilidad Sean Johnson.



59' Pase a Jesús Ferreira que entra al área pero no logra rematar ante la incomodidad de los zagueros centrales.



58' Centro pasado de Frank Fabra que no llega a nadie. Estaba en fuera de juego.



57' Interesante acción de Juan Camilo Hernández, pero no termina en nada. Falta del 'Cucho' a Jones.



54' Gran córner de Estados Unidos a la cabeza de Walker Zimermann por arriba.



52' Infracción de Jesús Ferreira a Jorman Campuzano.



49' Infracción de Matthew Hoppe a Juan David Mosquera. Queda en el suelo interrumpido el juego.



45' Cambios en Colombia y Estados Unidos. Por los colombianos salieron Álvaro Montero y Cristian Arango para los ingresos de José Luis Chunga y Diber Cambindo. En los estadounidenses entró Alan Soñora por Eryk Williamson.



Segundo tiempo



45' Terminó el primer tiempo. Estados Unidos 0-0 Colombia.



44' Dura infracción al borde del área esquinado. Cobra Acosta y rechaza Colombia en velocidad.



43' Jugando con riesgo Yilmar Velásquez con un gran cierre de atrás. Casi comete falta y podía ser la segunda amarilla.



40' El partido ha entrado en un bache grande y sin opciones pese al remate de Cristian Arango que se pierde muy desviado.



35' Nueva infracción de Yilmar Velásquez, que ojo, está amonestado desde los cuatro minutos. Esta vez, Aaronson fue el afectado.



33' Remate de Dylan Borrero afuera del área que se va apenas desviado.



32' ¡Magistral Álvaro Montero! Gran asistencia de Jesús Ferreira para Matthew Hoppe que remata y Montero salva. Al córner la manda Andrés Llinás.



31' Remate de Diego Valoyes por arriba del larguero. Antes fue anulada la jugada por una mano de Valoyes.



28' Diego Valoyes es amonestado por infracción a Paul Arriola



25' Infracción de Aaronson a Yilmar Velásquez en la medular.



24' Encontronazo de Eryk Williamson a Diego Valoyes en el centro del campo.



22' Remate de Dylan Borrero muy al medio para el fácil control de Sean Johnson.



21' En 21 minutos, el dominio lo ha vuelto a tomar Colombia con un gran nivel de Yilmar Velásquez, el diferente en el mediocampo.



18' Cristian Arango tuvo la opción con un remate apenas desviado. La jugada empezó con una acción discutida por mano de Juan Camilo Hernández en área propia.



17' ¡La tuvo Yilmar Velásquez! Remate raso que se va lentamente perdido por el costado.



16' Infracción de Matthew Hoppe contra Diego Valoyes.



14' ¡Milagroso! Aaronson tuvo mucho espacio para rematar y de manera milagrosa Andrés Llinás mete el pie para rechazar al córner.



13' Primer tiro de esquina del partido para Estados Unidos que cede Alexis Pérez. Diego Valoyes rechaza el peligro.



10' Muy solo Matthew Hoppe por izquierda que finaliza con un centro a las manos de Álvaro Montero. Abierto el partido con intensidad y opciones en ambos arcos.



9' Vuelve a golpear Colombia con una volea incómoda de Juan Camilo Hernández que se va por un costado.



7' En velocidad Colombia también ataca. Desborde de Diego Valoyes que finaliza con un remate que controla Sean Johnson.



6' ¡La primera del partido y Álvaro Montero salvador! Con el pecho controla Matthew Hoppe, cede para Aaronson que se perfila y remata para que el guajiro salve con seguridad.



5' Muy abierta la defensa de Estados Unidos. Primer fuera de juego del partido, adelantado Cristian Arango.



3' Dura infracción de Yilmar Velásquez contra Aaron Long.



2' La pelota es de Colombia que no pasa problemas en los primeros minutos. Andrés Llinás hizo un gran cierre defensivo.



1' Primera infracción del juego. Jesús Ferreira la comete contra Juan David Mosquera.



0' Rueda la pelota en Carson, California.



Por orden de la FIFA, se cumple el minuto de silencio honrando a Pelé y el periodista estadounidense, Grant Wahl fallecido en el Mundial de Qatar.



Frank Fabra se acerca para el sorteo de capitanes y elegir cancha. Colombia tendrá al lateral izquierdo como el capitán.



Jesús Ferreira, que no tuvo mucho protagonismo en el Mundial empezará como titular. El colombo estadounidense vive un partido con muchos sentimientos para él.



Suenan los himnos de Colombia y Estados Unidos.



Saltan los jugadores a la cancha.



Este será el cuarto enfrentamiento en la era de Néstor Lorenzo con la Selección Colombia. El primero terminó en goleada 4-1 ante Guatemala, luego vino México que fue triunfo 2-3 para los colombianos y después Paraguay que fue victoria 2-0. Nueve goles en tres partidos, y solo tres en contra.



Colombia inicia de esta manera el 2023 enfrentando a Estados Unidos en Carson, California.

Alineaciones: