Reviva Estados Unidos 0-0 Colombia en amistoso femenino

Estados Unidos y Colombia empataron sin goles en amistoso femenino.

Estados Unidos 0-0 Colombia



FINALIZA EL PARTIDO



Minuto 90+4: Natalia Giraldo, notable para salvar el arco de Colombia



Minuto 90: 5 minutos de adición



Minuto 85: Sale en Colombia Daniela Montoya y en su lugar ingresa al terreno de juego Lady Andrade.



Minuto 83: amarilla para Lindsey Horan en Estados Unidos



Minuto 73: apareció Natalia Giraldo para evitar el primero para Estados Unidos.



Minuto 70: Estados Unidos ataca, mientras Colombia defiende



Minuto 61: sale del partido Ivonne Chacón en Colombia y en su reemplazo ingresa Elexa Bahr.



Minuto 60: el cero no se rompe y Colombia mantiene su buen ritmo



INICIA SEGUNDO TIEMPO



Estados Unidos 0-0 Colombia



FINALIZA PRIMER TIEMPO



Minuto 45: la juez adiciona 3 minutos más



Minuto 44: Alex Morgan erró penalti, la súper estrella lo estrelló en el palo. El juego sigue sin goles



Minuto 43: penalti para Estados Unidos. Daniela Arias cometió falta y Alex Morgan será quien cobre



Minuto 41: tarjeta amarilla para Colombia. Ivonne Chacón es amonestada



Minuto 40: Estados Unidos trata de hacer el gol a través de la pelota quieta. Los tiros de esquina son las principales amenazas



Minuto 35: el partido se ha vuelto ida y vuelta. Colombia no desentona



Minuto: 30: falta brusca de Daniela Montoya y es tiro libre para Estados Unidos



Minuto 24: Alex Morgan intentó amenazar el arco de Natalia Giraldo, pero no encontró una buena definición para lograr el primero del partido



Minuto 15: las colombianas no dejan pasar a las estadounidenses y siguen buscando sorprender con el primer gol



Minuto 10: Colombia tiene la posesión e intenta hacer daño



Minuto 5: aún no hay llegadas de peligro para ambas selecciones



INICIA EL PARTIDO

Alineaciones Estados Unidos vs Colombia

Our XI in Utah 🇺🇸 pic.twitter.com/VfRPtOmCbQ — U.S. Women's National Soccer Team (@USWNT) October 27, 2023