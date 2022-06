Colombia, a plantarle cara a las campeonas: duro reto previo a la Copa

Han sido días intensos para la Selección Colombia de Nelson Abadía y no es para menos, se avecina la Copa América Femenina que se organiza en Cali, Armenia y Bucaramanga, y no existe un sentimiento diferente al de querer levantar el trofeo en casa.



Es por ello, que la tricolor quiso cerrar su preparación ante Estados Unidos, las campeonas del mundo, y contra quienes inició un arduo año con partidos de fogueo, para llegar afinadas al torneo de selecciones.



La tricolor ya sabe lo que es enfrentar a las cuatro veces campeonas del mundo (1991, 1999, 2015 y 2019) y las sufrió, de principio a fin, en enero del 2021. Aquel doblete amistoso, también en Estados Unidos, terminó en goleada, 6-0 y 4-0. Ahora, las cosas parecen ser a otro precio y la selección cafetera no quiere dejar nada al azar.

La Selección Colombia continúa su preparación para la Copa América y su balance no deja de ser positivo, más allá de haber iniciado con el duro golpe de Estados Unidos. En lo corrido de un año y cuatro meses, se ha enfrentado a siete rivales, encajando 7 victorias, 4 empates y 3 derrotas, recibiendo 19 goles y ha marcado 19 más. Desde aquel duro traspiés frente a las campeonas del mundo, solo cayó una vez ante México.



La selección dirigida por Nelson Abadía se alista ahora para enfrentar en otro doblete amistoso, en territorio estadounidense, a la poderosa Estados Unidos, en la que será la prueba de fuego para iniciar la Copa el próximo 8 de julio ante Paraguay.



El equipo nacional viajó a mitad de semana a Denver para el primer duelo que será este sábado (6:30 pm) en el Dick's Sporting Goods Park, en Colorado. Colombia viajó con lo mejor de su nómina, destacando una mezcla de experiencia y juventud con fichas como Sandra Sepúlveda, Carolina Arias, Manuela Vanegas, Liana Salazar, Catalina Usme, Leicy Santos y Linda Caicedo, para este compromiso que promete goles y buen fútbol.



Estados Unidos vs Colombia

Día: Sábado 25 de junio

Hora: 6:30 pm (hora colombiana)

Estadio: Dick's Sporting Goods Park

🎥



Último entrenamiento antes de nuestro partido amistoso de mañana 🆚 🇺🇸#VamosColombia🇨🇴 pic.twitter.com/XtTvh66fne — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) June 24, 2022

Así le ha ido a Colombia en amistosos de preparación

Desde 2021, Colombia se ha medido a seis selecciones como parte de su preparación. Inició frente a Estados Unidos, la potencia mundial. Después se enfrentó a Ecuador, México, Chile, Uruguay y Argentina. Su próximo reto será Venezuela.



Estados Unidos 6-0 Colombia

Estados Unidos 4-0 Colombia

*Amistosos en enero de 2021



Ecuador 0-4 Colombia (Póker de Catalina Usme)

Ecuador 0-1 Colombia (Gol de Catalina Usme)

*Amistosos en abril de 2021



México 2-0 Colombia

México 1-2 Colombia (Goles de Mayra Ramírez y Liana Salazar)

*Amistoso en septiembre de 2021



Colombia 2-0 Chile (Goles de Linda Caicedo y Manuela Vanegas)

Colombia 2-0 Chile (Goles de Elexa Bahr y Manuela Vanegas)

*Amistosos en octubre de 2021



Colombia 1-0 Uruguay (Gol de Manuela Vanegas)

Colombia 3-2 Uruguay (Doblete de Catalina Usme, gol de Leicy Santos)

*Amistosos en noviembre de 2021



Colombia 2-2 Argentina (Goles de Catalina Usme y Mayra Ramírez)

Colombia 0-0 Argentina

*Amistosos en febrero de 2022



Colombia 2-2 Venezuela (Doblete de Leicy Santos)

Colombia 0-0 Venezuela

*Amistosos en abril de 2022