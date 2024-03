¿Colombia regala primeros tiempos? Reveladora estadística de Lorenzo

La Selección Colombia tiene todavía fresco el recuerdo de la importante primera victoria en la historia contra España (1-0), con un golazo de Daniel Muños del que se hablará por un buen tiempo.

Y ya está concentrada en lo que pasará este martes contra Rumania, en Madrid, y en lo que seguramente será una oportunidad para varios que no estuvieron en Londres, listos para probar su valía, y otros más que han tenido tanto rodaje que pueden necesitar un descanso.

Pero, a riesgo de sonar aguafiestas, un detalle llama la atención en es proceso de Néstor Lorenzo que ya tiene 17 fechas invicto, que es tan feliz y prometedor: ¿por qué usualmente hay que sufrir mucho los primeros minutos y obligarse a redoblar esfuerzos -cuando no remontar marcadores. en los complementos?

Más que una percepción es una realidad comprobable: las estadísticas demuestran que, si fuera solo por los primeros tiempos, el índice derrota sería muy alto y seguramente la situación en las Eliminatorias, que son la competencia real hasta ahora, sería muy diferente al tercer puesto que se ocupa hoy.

Revisando el rendimiento del equipo, resulta que efectivamente en los primeros tiempos se sufre más de la cuenta: de los 17 partidos que ha dirigido el argentino, si fuera solo por los primeros tiempos, se habrían ganado cinco, se habrían empatado 8 y habría en la cuenta ya 4 derrotas, un rendimiento del 45 por ciento.

Pero evidentemente su reacción es tan buena en los descansos que solo teniendo en cuenta los segundos tiempos, el balance sería de 11 victorias, 5 empates y una sola derrota, un rendimiento del 74 por ciento.

Es claro que Colombia juega mucho mejor en los cierres que en los arranques y eso abre varias dudas para la Copa América 2024, que, como han dicho el entrenador y los jugadores, se buscará ganar sí o sí: ¿Lorenzo plantea mal los partidos y se pone demasiada presión para los cierres? ¿Acaso confía demasiado en el libreto o demasiado en las ejecuciones de los jugadores, que finalmente no logran desarrollar el plan? ¿Qué hace o dice en los descansos que cambia tan profundamente la manera de enfrentar las situaciones adversas en sus dirigidos. Y lo que es, en el fondo, la gran preocupación: ¿juega con fuego Lorenzo y se expone a que en algún momento, en un torneo corto como la Copa América por ejemplo, ya no tenga suficiente tiempo para revertir?

El DT ha dicho con claridad cuándo no le han gustado las presentaciones de sus dirigidos, como en esta última victoria contra España en la que dijo abiertamente que no fue de su agrado el arranque porque los suyos corrieron demasiado detrás de la pelota y se desgastaron. No es que tema decir unas cuantas verdades siempre que sea necesario. Pero parece costarle acertarle al plan inicial y eso, aunque los resultados le den la razón, es un tema a solucionar.