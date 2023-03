Colombia busca mantener dominio frente a Japón: duelos positivos

La Selección Colombia dirigida por Néstor Lorenzo enfrentará este martes en horas de la madrugada de territorio colombiano a Japón, rival con el que esperan seguir invictos en la era del entrenador argentino, quien aún no conoce la derrota desde que llegó al seleccionado.

Pese a que Colombia viene de conseguir un empate frente a Corea del Sur, el equipo no tuvo su mejor rendimiento en el primer tiempo y como consecuencia se fue perdedor 2-0, pero tras un complemento diferente, el equipo terminó manteniendo el invicto en la era Lorenzo. Sin embargo, la base aún no está definido, pues no se sabe con exactitud qué jugadores son los que estarán durante el proceso al Mundial 2026, aunque es claro que futbolistas históricos como Falcao y James siempre serán tenidos en cuenta.



Para este partido entre Colombia y Japón, Néstor Lorenzo espera mantener su invicto como entrenador de Colombia y alejar constantes críticas que ha recibido. El argentino sin duda tendrá el reto de seguir manteniendo el dominio de la tricolor frente a los nipones, quienes apenas han conseguido derrotar a los cafeteros en tan solo una ocasión, siendo en el Mundial Rusia 2018.



En total, Japón y Colombia se han enfrentado en seis oportunidades, siendo un balance positivo para Colombia quien ha logrado tres victorias y dos empates, mientras que el restante es el mencionado resultado en Rusia.



De igual manera, la Selección Colombia mantiene una buena estadística en amistosos, logrando 23 ganados, 10 empates y cuatro derrotas en los últimos 38 partidos jugados, por lo que contra Japón tendrán la obligación de seguir con su buen rendimiento.



Colombia vs Japón en duelos directos:



2019: Japón 0-1 Colombia (amistoso)

2018: Colombia 1-2 Japón (Mundial)

2014: Japón 1-4 Colombia (Mundial)

2007: Japón 0-0 Colombia (torneo amistoso)

2003: Japón 0-1 Colombia (Copa Confederaciones)