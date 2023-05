España le arrebataría a Colombia un importante talento Sub-20

La Selección Colombia Sub-20 ya se encuentra en Buenos Aires donde están ultimando detalles para el debut en el Mundial de la categoría el próximo sábado 21 de mayo ante Israel.



Para Héctor Cárdenas, el plantel que llevó a suelo argentino es el ideal. Sin embargo, de ese listado se cayeron varias figuras o ni siquiera fueron incluidas en la preconvocatoria.



Uno de ellos fue Luis Quintero, jugador colombiano que milita en las juveniles de Villarreal y que goza de un gran presente el cual le permitió estar en varios amistosos con la Selección de España.

Más allá de no estar en el Mundial, Colombia podría perder una de sus jovenes promesas puesto que la Real Federación Española quiere ver al jugador con la camiseta de España, pues el extremo nació en Alicante.



“España quiere aplicar la ‘Fórmula Garnacho’ pero a la inversa...Aún presentando un currículum envidiable, no ha tenido la seguridad de la Federación Colombiana de Fútbol de contar con él en los procesos venideros y es por eso que España aprovecha la situación del joven extremo”, señaló la Cadena SER.



Por su parte, el jugador que estuvo en el torneo Maurice Revello, antiguo Esperanzas de Toulon, no le gustó que no fuera incluído en la convocatoria de Colombia: “Son decisiones que se toman, a mí como jugador me fastidia porque uno quiere estar ahí. Pero solo me resta desearles buena suerte para que les vaya bien en el Mundial”, dijo en su momento para Caracol Radio.



De esta manera, Quintero, ante las pocas oportunidades en Colombia, estaría optando por demostrar su valía en España, lo cual dejaría al seleccionado nacional sin una gran promesa.