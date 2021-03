¿Qué es la vida de los jugadores de la Selección Sub-20 del 2015? 

Por estos días, han sido noticia varios nombres que destacaron hace relativamente poco en categorías menores de la Selección Colombia. Más exactamente aquellos que integraron la Sub-20 del 2015.



Aquella generación dio buenos frutos bajo la batuta del discutido entrenador Carlos ‘Piscis’ Restrepo: segundos del Sudamericano, llegaron a octavos del Mundial y, algunos de ellos, cuartofinalistas en los Juegos Olímpicos del año siguiente.

​

Ahora bien, jugadores de ese plantel como Rafael Santos Borré o Joao Rodríguez vienen sonando recientemente por sus realidades tan disparejas, unos triunfan, otros se han quedado en el camino.

Justamente por lo anterior, ¿qué es la vida de las figuras de aquel equipo?



Álvaro Montero: Fue una de las grandes revelaciones del cuadro colombiano, tanto así que sus actuaciones en el Sudamericano y el Mundial (titular indiscutido lo llevaron a fichar por San Lorenzo de Argentina. Hoy en día es uno de los baluartes del Deportes Tolima, para muchos el mejor arquero del FPC y ya es uno de los habituales en la Selección mayor.



Nilson Castrillón y Jeison Angulo: Destacaron en el Deportivo Cali en sus inicios, pero no pudieron dar el gran salto en su carrera. Actualmente ambos juegan en el Tolima con regularidad.



Luis Manuel Orejuela: Solo acudió al Sudamericano, pero su crecimiento futbolístico se dio con pasos agigantados. En 2017 dio el paso al Ajax de Holanda, tras dos años llegó a Cruzeiro y en estos momentos es un inamovible del Gremio. En estas Eliminatorias se dio su debut oficial con la Mayor.

​

​Juan Sebastián Quintero: Era el gran capitán de aquel seleccionado, disputando absolutamente todos los partidos del Sudamericano y el Mundial. Esto lo llevo a ser fichado por el Sporting de Gijón español en 2017, pero tras un año regresó al Cali. Hoy juega en Fortaleza de Brasil, allá es referente.

​

Dávinson Sánchez: Sin duda alguna, el más exitoso de aquella camada. Jugo todos los torneos de la categoría, un año después fue campeón de Libertadores con Nacional y partió rápidamente a Europa. Jugó dos temporadas en el Ajax, compartió con Orejuela, hasta dar el salto gigante al Tottenham inglés.



Jarlan Barrera: Brilló en el Sudamericano, pero en el Mundial desperdició un penal decisivo frente a USA en octavos de final. Con Junior fue de los mejores futbolistas del FPC, en Rosario Central no pudo demostrar su valía y ahora en Nacional está de a poco retomando su mejor nivel.

​

​Juan Ferney Otero: Otro de crecimiento interesante, pero al que le falta ese plus. Por aquel entonces jugaba en el modesto Fortaleza, pero el desempeño con la Selección lo catapultó al segundo equipo de La Coruña. Pasó por Estudiantes, club en el que destacó birllantemente, y terminó llegando al Amiens de Francia. Actualmente juega en el Santos Laguna mexicano.



​Deinner Quiñones y Brayan Rovira: A diferencia de Quiñones, Rovira solo fue convocado al Sudamericano. Ambos destacaron en clubes del FPC y hoy en día son piezas importantes en Atlético Nacional.



Andrés Felipe Tello: Otro de los grandes líderes de aquel equipo. Por aquel entonces jugaba en Envigado, pero con los torneos internacionales fue fichado por la Juventus y de allí salió cedido a Cagliari, Empoli, Bari. Actualmente es un habitual del Benevento y en un futuro cercano podría ganarse un llamado a la mayor.

​

Alexis Zapata: Pintaba como una de las grandes joyas de la corona, pues a tan corta edad ya jugaba en el 'Viejo Continente'. Udinese lo compró en 2014 y lo cedió posteriormente al Sassuolo y Perugia. Sin mayor oportunidad regresó a Colombia con Millonarios, estuvo en el limbo por casi un año, regresó a casa con Envigado y hoy es fichaje estelar del Emelec de Ecuador.



Joao Rodríguez: Otra gran figura que pintaba para muchísimo más, un Juan Pablo Pino actual. Con tan solo 15 años logró impresionar en las categorías menores del Chelsea de Inglaterra, pero evidentemente salió cedido en varias oportunidades para coger ritmo. Hasta el año 2019 fue propiedad del equipo blue, yendo de lado a lado, sin poder consolidarse. Hoy está prácticamente confirmado como nuevo jugador del América, siendo esta su camiseta #13.



Jeison Lucumí: Destacó en el Sudamericano y el Mundial, así como también fue vital para el ascenso del América a primera división. Después concretó su sorpresivo pase a Nacional, club en el que la rompió. Esto lo llevó a México y de ahí dio el salto a la liga española, todo un sueño. Pero allí no tuvo continuidad, motivo por el que tuvo que regresar a Colombia con la 'Mechita'. Puede dar mucho más.

​

Rafael Santos Borré: El goleador de aquella selección, Deportivo Cali lo potenció y el Atlético de Madrid lo fichó. Algo completamente único. Llegó cedido al Villarreal donde tuvo uno que otro partido bueno, pero fue en River, de la mano de Marcelo Gallardo, donde explotó. Hoy en día podría regresar a Europa y está nominado al mejor futbolista del año 2020 en Sudamérica. Opción más que interesante para Eliminatorias.



Alfredo Morelos: Otro que calladito fue forjando su camino. Tras el Sudamericano fue el fútbol islandés, sitio en el que muchos pensaron que se perdería. Aún así, a punta de goles la rompió y se ganó el pase al Rangers de Escocia, club en el que hoy es goleador inamovible. Eso sí, el tema mental debe mejorarlo. Está empezando a tener minutos con la Selección mayor y actualmente es una de las principales cartas en ataque.