Equilibrio, sacrificio y disciplina: la mano de Queiroz en Colombia

Carlos Queiroz dirige a Colombia desde el 7 de febrero de 2019 y su estilo ya deja una marca identificable, cuando faltan cinco días para su primera competencia oficial, la Copa América de Brasil.

Su exigencia de sacrificio y disciplina no parece negociable y eso ha quedado claro en los partidos de la gira amistosa en Asia y en las últimas dos salidas, contra Panamá (triunfo 3-0) y Perú (triunfo 0-3).



El esquema



Es un hecho que en Brasil se usará un 4-3-3, que es un módulo muy parecido al que se usó en los últimos dos Mundiales, excepto por un detalle: Juan Guillermo Cuadrado.



Llama la atención que Queiroz quiera integrar al extremo a los tres hombres con más obligaciones de marca en la primera línea de volantes: un cabeza de área y dos interiores.



"Él hace un trabajo fantástico en una posición que no es habitual", explicó el portugués. El lío es que en la cancha se nota incómodo y por eso pega de más (contra Perú se ganó una amarilla), que se pierde como generador de juego hacia James y Falcao y que, aunque sabe que debe adaptarse para mantenerse en el once titular, otros que conocen mejor la posición, como Mateus o incluso Cardona, lo superan.







El sacrificio y la disciplina



Por lo demás, Queiroz respeta las posiciones naturales. Tiene la felicidad de haber encontrado un lateral izquierdo como Tesillo con una continuidad en un puesto que es un lío para la Selección desde hace años; disfruta a un Wilmar Barrios heredero del puesto de 'Roca' Sánchez con suficiencia; sabe usar el talento de Mateus Uribe; aprovecha el potencial de Edwin Cardona para generar juego y utiliza para bien del equipo sus ganas de volver a ganarse su lugar a toda costa; respeta a James y Falcao como referentes, hombres de experiencia y mando dentro del grupo más allá de los momentos de cada uno.



Pero uno de los aciertos del DT también es crear una obligación para hombres en puestos nuevos y darles obligaciones para cumplir, so pena de quedar relegados en el grupo. Es el caso de Stefan Medina, quien siendo central fue llamado como lateral y le cumple a cabalidad porque quiere estar; otro ejemplo es Roger Martínez, ahora fuera del área para meterse en la lista o Duván Zapata, más cerca de ser suplente de Falcao que de jugar junto a él.



Eso y el sacrificio son su sello: puede ser que no todos ataquen pero TIENE QUE SER que todos defiendan. "la fuerza de Colombia son los jugadores pero la fuerza de los jugadores es el equipo y estoy centrado en el equipo. El jugador más importante para mí, que tiene que jugar bien y sólido, es el equipo...Talento hay mucho pero ahora es el carácter el que nosotros tenemos que mejorar".







La confianza



Ha tenido detalles el DT portugués para bajar un poco el folclorismo colombiano y subir la exigencia. Su objetivo es claro: "quiero que tengamos una única dirección y juntar talento y corazón con cabeza y estrategia".



Por eso no quiere distraer el esfuerzo y comenzar en el detalle para mejorar en el conjunto: "Estamos enfocados en los detalles y en la creación de una identidad y estilo, una mentalidad propia muy competitiva para la Copa e intentando hacerlo en poco tiempo", advirtió.



Por eso acabó con el show de la despedida y pidió concentración: "Se acabó la luna de miel, es hora de trabajar". En ese sentido, Argentina es todo lo que ocupa su cabeza y lo que debe ocupar la de sus dirigidos. El suyo es un equipo agresivo pero desde el equilibrio. A ese módulo tiene que ajustarse todo.