EN VIVO: Segundo tiempo entre Colombia y Argentina en el Preolímpico

Min. 74: La pelota es de Colombia. La obligación es empatar y Argentina defiende con nueve, dejando en punta a Gáich.



Min. 68: Expulsado Urzi en Argentina. Agredió a Ditta y Argentina se queda con diez hombres. ¡Vamos, Colombia!



Min. 67: Tarjeta amarilla para Jorge Carrascal. ¿Era para roja? Fuerte agresión que es castigada con la amonestación.



Min. 66: ¡Goool de Colombia! Edwuin Cetré cobra el penalti y descuenta. 1-2 gana Argentina.



Min. 65: ¡Penalti para Colombia! Agarraron a Mender García y el árbitro decretó el castigo para Argentina.



Min. 64: Colombia lucha el partido, no lo juega. Está desesperado y sin brújula. Argentina sabe que debe aguantar para confirmar su triunfo y clasificación.



Min. 59: Tarjeta amarilla para Eduard Atuesta en Colombia.



Min. 56: Se salva Colombia del tercero argentino. Gáich erró en su definición.



Min. 55: Arturo Reyes hace dos cambios, se fueron Johan Carbonero y Nicolás Benedetti, entraron Ricardo Márquez y Mender García.



Min. 52: Gool de Argentina. La Albiceleste se pone 0-2 tras el cabezazo de Nehuén Pérez. Se desvanece Colombia.



Min. 50: Gool de Argentina. Error en la salida de Colombia, recuperó Agustín Urzi, avanzó y pateó de izquierda para anotar de gran manera. 0-1 gana la Albiceleste.

#PreolimpicoEnTyCSports ¡GOLAZO DE ARGENTINA! ¡BOMBAZO DE URZI para el 1-0 ante Colombia! pic.twitter.com/yTk7huZ5ms — TyC Sports (@TyCSports) February 7, 2020

Min. 49: Ojo Colombia. Llegó Argentina, y por fortuna el balón lo controló Ruiz.



Inicia el segundo tiempo: Colombia tiene que ganar para ser líder del cuadrangular final. Argentina sabe que el triunfo lo lleva directamente a los Olímpicos.

Final del primer tiempo. Colombia y Argentina empatan 0-0.



Min. 45+1: Se atrevió Cetré, lanzamiento fuera del área y el balón se fue desviado.



Min. 44: Otro error de entrega de Balanta. Argentina recuperó, llegó al área y el tiro de Capaldo se fue al tiro de esquina.



Min. 41: Colombia llegó, pero Carbonero se enredó en el área y no aprovechó.



Min. 38: Tarjeta amarilla para Nicolás Capaldo en Argentina.



Min. 34: ¡Era penal para Colombia! Hubo mano en el área y no la pitó el árbitro. Y no hay VAR, lamentable.



Min. 32: Colombia se asoció bien por derecha y Edwin Herrera fue víctima de una fuerte entrada de Capaldo. Pidieron amonestación, pero no la hubo. Tiro libre desde el costado.



Min. 30: Se mueve bien Cetré y obliga a un tiro de esquina para Colombia. De ese centro, Carrascal no pudo conectar.



Min. 28: Riesgo en el arco colombiano. Argentina llegó en pelota quieta, enredo en el área, cabezazo va y viene, y el rebote capturado por la Albiceleste, que se va desviado.



Min. 24: Partido parejo, Argentina ha tenido que retroceder sus líneas y Colombia ya juega con más libertad en el mediocampo.



Min. 19: Uy, Fuentes. Gran jugada por izquierda, el lateral llegó a raya final e hizo una finta, pero su centro se fue desviado.



Min. 15: Se anima Colombia. Otra vez por izquierda, Carrascal en el área enganchó, disparó rasante y Cetré no alcanzó a llegar para conectar el balón.



Min. 13: ¡No puede ser, Carrascal! Se lo comió de frente a la portería, tras una llegada por izquierda, el rebote le quedó a la figura cafetera, pero su disparo pasó por arriba del arco.



Min. 10: Primera aproximación de Colombia. Tiro libre de costado, pero el centro de Atuesta fue despejado por los argentinos.



Min. 7: Argentina tiene la iniciativa, sabe que si gana clasifica a los Olímpicos. Pierna fuerte en el equipo cafetero para controlar.



Min. 4: Error de Colombia. Balanta se equivocó en la entrega y Argentina llegó con un tiro de media distancia, desviado por fortuna.



Min. 3: Colombia no retrocede bien y Argentina quiso llegar. Se defiende bien Colombia.

YA SE JUEGA: Argentina tuvo la primera llegada al arco, pero Esteban Ruiz apareció para salvar del riesgo la portería colombiana.

El técnico Arturo Reyes confirmó la nómina titular de la Selección, con sorpresas en el once inicialista.

La Selección Colombia espera aprovechar este jueves su partido contra Argentina, pues de ganarlo terminaría de lider en el cuadrangular final del Torneo Preolímpico en esta segunda fecha.



Brasil y Uruguay empataron 1-1 en el juego que abrió la jornada, así que si gana Argentina se clasificará inmediatamente a los Juegos Olímpicos de Tokio. Por eso, Colombia espera sumar y no dejar que la Albiceleste celebre anticipádamente.