Así vivimos el estreno de Colombia contra Argentina en el Preolímpico

La selección Colombia afronta un duro reto en el estadio Hernán Ramírez Villegas de la ciudad de Pereira, pues la selección de Argentina llega como una de las favoritas a quedarse con uno de los cupos a los Juegos Olímpicos de Tokio. Siga aquí todos los detalles de este encuentro en nuestro exclusivo minuto a minuto, al estilo FUTBOLRED.

90+5 FINALIZA EL PARTIDO: Colombia 1 Argentina 2. Mal comienzo de la selección Sub-23 de Colombia en su aspiración de llegar a los Juegos Olímpicos Tokio 2020.



90+1 ¿El técnico Reyes se ve sorprendido o resignado?

Arturo Reyes, seleccionador de Colombia Sub-23 Foto: CAPTURA GOL CARACOL





90+1 SE JUGARÁN 5 MINUTOS MÁS



90' CERCA COLOMBIA: cabezazo de Ricardo Márquez que salió ancho, luego de un tiro de esquina cobrado por Benedetti.



88' Colombia juega en el terreno de Argentina buscando el empate, trata de aprovechar la superioridad numérica.



87' EXPULSIÓN EN ARGENTINA: Alexis Mac Allister vio la segunda amarilla por una falta sobre Reyes.



87' TARJETA AMARILLA PARA ARGENTINA: Fernando Batista, técnico.



86' Colombia intentó con la pelota quieta, ​pero el centro desde la derecha fue rechazado por la defensa de Argentina.



83' TARJETA AMARILLA PARA ARGENTINA: Valentín Castellanos.



82' TARJETA AMARILLA PARA COLOMBIA: Carlos Terán.



79' | El jugador de Argentina Agustín Urzi está en el suelo. El árbitro autoriza para que entren las asistencias. Argentina comienza a perder tiempo y Colombia no encuentra el camino para llegar al empate.



76' | CAMBIO EN ARGENTINA: entra Valentín Castellanos (21) sale Adolfo Gaich (9).



73' | CAMBIO EN ARGENTINA: entra Matías Zaracho, sale Julián Álvarez.



68' | CAMBIO EN COLOMBIA: tercera y última modificación del técnico Reyes: entró Iván Angulo, salió Luis Sandoval.



67' Cayó 'El Chino' Sandoval, pero el árbitro no pitó nada. Lo obstaculizó Medina.



64' RUIZ VUELVE A SALVAR A COLOMBIA: remate de Agustín Urzi y el portero colombiano contuvo a dos manos en el centro del arco.



63' | TARJETA AMARILLA PARA COLOMBIA: Gabriel Fuentes y Luis Sandoval



63' | TARJETA AMARILLA PARA ARGENTINA: ​Alexis Mac Allister.



62' | Se desespera Colombia: hay una refriega en territorio de la tricolor por una falta fuerte de Gabriel Fuentes sobre Capaldo. Tras un amago de tangana el juez amonestó a tres jugadores.



60' | SALVÓ RUIZ A COLOMBIA: el cobro de tiro libre de Mac Allister lo salvó el portero colombiano con una atajada providencial. Era el tercero de los argentinos.



59' | Tiro libre para Argentina: falta de Reyes sobre Gaich. La albiceleste comienza a dominar el partido.



55' | CAMBIO EN COLOMBIA: sale Jorge Andrés Carrascal, entra Ricardo Márquez. El público de Pereira protestó el cambio al técnico Reyes.



54' | ¡COLOMBIA SE LO COMIÓ! Gran jugada colectiva, toque de primera de Luis Sandoval para Cetré, que hizo un recorte dentro del área, pero su remate salió elevado. Colombia falla una ocasión inmejorable para igualar el marcador.



51' | GOOOOLLLL DE ARGENTINA [1-2]: Adolfo Julián Gaich aprovechó una magnifica asistencia de tacón de Mac Allister y quedó mano a mano rente al portero Ruiz. Buena definición y Argentina pasa a ganar el partido 1-2.



9:32 p.m. | El árbitro dio la orden y

El juez central indica que arranque la segunda parte. Foto: CAPTURA GOL CARACOL





9:31 p.m. | Regresan los equipos al terreno de juego. Todo listo para el segundo tiempo.





45+2 | TERMINÓ EL PRIMER TIEMPO: el partido está igualado 1-1. Colombia abrió el marcador a los 6 minutos con Jorge Andrés Carrascal y en el minuto 10 empató Alexis Mac Allister con un tiro de media distancia, con la complicidad del portero Esteban Ruiz.



45' | SE JUGARÁN DOS MINUTOS DE ADICIÓN



44' | Tiro de esquina para Argentina: nació en un tiro libre que cobró Mac Allister y rechazó Reyes. Levantó Mac Allister y Pérez intentó de cabeza para la albiceleste, pero le cometió falta al portero.



42' | Fuera de lugar: Edwuin Cetré quedaba solo para enfrentar al portero, pero estaba adelantado. El partido no tiene un dominador claro. Colombia intenta con más ganas que orden y no le dura mucho la pelota en los pies.



41' | Vuelve a acercarse Argentina: Alexis Mac Allister lanzó una pelota al área y por poco Álvarez le llega a esa pelota.



37' | Dolor y frustración de Kevin Balanta luego de ser sustituido por una molestia en el tobillo izquierdo.

Balanta en el banco. Foto: captura GOL CARACOL



36' | TARJETA AMARILLA PARA ARGENTINA: Fausto Vera recibe la primera amarilla del partido por una falta fuerte sobre Eduard Atuesta.



35' | CAMBIO EN COLOMBIA: sale Kevin Balanta por lesión, ingresa Jaime Alvarado.



33' | ATENCIÓN COLOMBIA: Kevin Balanta se tira al suelo. Está lastimado en un tobillo. Pide el cambio y se alista Jaime Alvarado.



30' | ¡UUUUYYYY COLOMBIA! Kevin Balanta intentó con un remate de media distancia mientras regresaba la defensa argentina. La pelota pasó muy cerca de la base del palo. El encuentro sigue empatado 1-1.



28' | ARGENTINA SE ACERCÓ: buena combinación entre Mac Allister y Capaldo y un remate de media distancia del primero que pasó muy cerca del palo del arco defendido por Ruiz.



26' | El 'Chino' Sandoval quedó lastimado ante una entrada del defensor argentino Nehuen Pérez. El árbitro no sancionó nada y la jugada siguió. El técnico Reyes reclamaba que los argentinos debían echar la pelota afuera, pero no lo hicieron.



24' | Buena jugada de Colombia. Nace en un anticipo de Balanta a Mac Allister y Edwin Herrera llegó al fondo y lanzó un centro, pero iba con mucha fuerza. No llegó nadie. El juego se mantiene empatado 1-1.



22' ¡CASI ANOTA COLOMBIA! Cabezazo de Reyes tras un tiro de esquina y el portero Cambeses desvió la bola para un nuevo tiro de esquina.



22' Benedetti intentó una incursión por la zona derecha. El volante ganó en velocidad y potencia, pero le cerraron el centro y la pelota fue al tiro de esquina.



15' ¡SE SALVÓ COLOMBIA! Llegada de Argentina por la zona izquierda y un centro que se desvió en un defensor, se elevó y pegó el palo. El portero Ruiz no la vio.



10' GOOOLLL DE ARGENTINA [1-1]: Tiro libre de frente a la portería, se la tocaron a Alexis Mac Allister que sacó un potente remate que iba por abajo y se le pasó al portero Esteban Ruiz por debajo de su cuerpo. Empató rápidamente Argentina. Esto empieza de nuevo.



10' Tiro libre peligroso para Argentina



07' | GOOOOOOOOLLLLLLL DE COLOMBIA [1-0]: Jorge Andrés Carrascal la toma desde el pico del área y anotó el primero para Colombia. La jugada nace en un error en la salida de Bravo que intentó despejar en largo, pero la pelota golpeó en el cuerpo de Edwin Herrera y le quedó a Carrascal que remató de primera con la derecha al segundo palo del portero Cambeses. Colombia gana muy temprano en su debut en el Preolímpico.

⏱7’ |



¡Goooooooool de Colombia! ⚽👊🏼💪🏼



Jorge Carrascal abre el marcador para el equipo colombiano.



Colombia 🇨🇴 1 🆚 0 🇦🇷 Argentina#COLxARG #PreolímpicoColombia2020 #VamosColombia pic.twitter.com/PbYMBlFFBb — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) January 19, 2020



04' | Se salvó Colombia otra vez: mal parada la selección tricolor en defensa y permite la llegada solitaria de Julián Álvarez, quien quedó mano a mano con el portero. Afortunadamente el portero Ruiz achicó bien y evitó el gol argentino.



02' | Colombia se acercó: llegada rápida por la derecha, centro de Benedetti y Cetré falló en el remate.



01' | ¡Uuuyyyy ARGENTINA! remate en el palo y sin cumplirse el primer minuto ya metió susto en el arco de Colombia. Gaich terminó la jugada, un entrevero en el área, pero el remate lo devolvió el poste. La jugada terminó en el primer tiro de esquina del partido para la albiceleste.



8:30 p.m. | Después del minuto de silencio, ¡COMENZÓ EL PARTIDO!



8:28 p.m. | Los 11 titulares de Colombia posan para la foto.

Colombia Sub-23, los que arrancan contra Argentina. Foto: CAPTURA GOL CARACOL



8:27 p.m. | Terminan los actos protocolarios. Se saludan los equipos y todo está listo para que comience el juego. Hay una buena asistencia al estadio de la ciudad de Pereira.

Miren el hermoso estadio de Pereira:

Colombia vs Argentina https://t.co/puJxpafvE8 — Julián Rendón Press🌀 (@JuliRendonPress) January 19, 2020



08:00 p.m. | Colombia anunció los 11 titulares con los que enfrentará este primer duelo.