Dolores de cabeza en Colombia Sub-20: ¿cómo usar talentos en octavos?

La Selección Colombia enfrentará este miércoles a Eslovaquia en octavos de final del Mundial Sub-20 (12:30 p.m. hora colombiana) y tendrá varias asignaturas pendientes.

Aunque terminó como líder del difícil grupo C, invicto, con 7 puntos de 9 posibles y una diferencia de gol de +2, hay que decir que las dudas defensivas obligaron a remar siempre contra la corriente y a redoblar esfuerzos para garantizar los resultados.



La conclusión es clara: el medio campo da ventajas y deja muy expuestos a los cuatro hombres del fondo y en ataque hay que buscar siempre revulsivos para dar vuelta a situaciones muy adversas, sin que los titulares den los resultados que se esperan.



Por eso el técnico Héctor Cárdenas tiene que resolverlo pronto si quiere evitar que Eslovaquia, en que se clasificó con solo 3 puntos de 9 en juego pero que anotó 5 goles, los mismos de Colombia en la primera fase, de una amarga sorpresa.



El lío del medio campo

Es claro que el DT prefiere a Puerta y a Torres en su plan inicial, el primero por su buena salida, su media distancia y su don de mando como capitán, y el segundo por su fortaleza en la marca y su buen pase en momentos críticos. Pero la realidad es que casi siempre tuvo que desarmar ese doble 6 para remontar.

Por eso muchos creen que al solución es que Vélez y no Torres sea titular: el de Junior puede ser más volante tapón, más escudero de Puerta para facilitarle su salida en ataque y cubrir los huecos que puedan dejar los laterales cuando se proyecten. La otra opción es Castilla, aunque su perfil más de salida lo pondría en circunstancias parecidas a las de Torres.



¿Y el ataque?

Un tema clave que ha tenido que analizar el DT Cárdenas es cómo utilizar al hombre de mayor roce internacional y mejor pase del que dispone: Yaser Asprilla.

Ya se equivocó en el debut al mandarlo a la raya y supo corregir ubicándolo como media punta detrás del 9, que ha variado entre Tomás Ángel y Cabezas Hurtado. De hecho, ya anotó un lindo gol. El lío es que con él ahí, a Cortés le restan libertad para moverse por el frente de ataque, lo que lo convierte en figura de la Liga con Millonarios, y lo aíslan un poco al dejarlo tan amarrado a la zona izquierda.



Eso por no mencionar que Ángel es muy bueno saliendo del área para liberarles espacio a los que lleguen a posición de gol y eso complica las cosas pues en la derecha no hay tantas alternativas, o al menos no tan confiables. Luna ha sido la opción pues Monsalve no pudo lucir en la fase de grupos y perdió el puesto.

Ahora la movida maestra está del lado de Cárdenas. De su acierto, que debe apegarse al rendimiento y o a las preferencias, depende que Colombia siga avanzando en el Mundial Sub-20.