Selección Colombia ilusiona para el Mundial: 'Se puede ganar el grupo'

En una reciente videoconferencia con la prensa en Colombia, Leicy Santos se refirió a la Selección Colombia y el Mundial de Australia/Nueva Zelanda que será entre julio y agosto. En la charla que fue posible gracias a la delegación de LaLiga en el país y a Chubb Seguros, patrocinador del fútbol de España, la '10' de la tricolor se mostró optimista con lo que puede lograr la Selección.



Su actualidad médica pensando en el Mundial: "Mis molestias y las lesiones han sido también por toda la exigencia física que he tenido estos últimos años. La temporada pasada creo que fui la segunda jugadora del equipo que más minutos tuvo, luego viajar a Selección y no descansar. Todo eso pasa factura y el cuerpo pide parar un momento. Yo soy la primera que se preocupa de mi estado físico, pero las molestias musculares ya quedaron atrás y estoy enfocada en eso, en terminar bien para la competición en casa y llegar muy bien al Mundial, con el mejor ritmo a la Selección”.



Su presencia en los amistosos con Selección: “La idea inicial es poder estar en los próximos amistosos y disputar los Juegos Centroamericanos (23 de junio al 8 de julio). Es la ida que tengo yo y que tiene el técnico Nelson Abadía. Vamos a ir viendo cómo se van dando las concentraciones”.



Conclusiones de los últimos partidos de Selección Colombia: "Viendo desde afuera es más fácil, ver cómo juega y cómo se comporta. Mi opinión personal es que la Selección Colombia tiene un potencial muy grande para hacer una nueva historia en los mundiales femeninos. Colombia está en un momento que mezcla jugadoras de experiencia y juventud. El hecho que muchas estamos aquí compitiendo todo el año y otras están compitiendo en la liga local con ritmo, nos va a dar un plus porque no va a ser como ediciones pasadas donde llegábamos fuera de ritmo y a prepararnos en la Selección".



Para qué está la Selección Colombia en el Mundial: "Veo un equipo que puede hacer una historia más trascendental a la de Canadá 2015. Se deben trabajar cosas a nivel táctico y físico, debemos mejorar muchas cosas para competir contra las mejores selecciones. Todos somos conscientes de ese camino largo que tenemos”.



Rivales de grupo en el Mundial Femenino: "Es un grupo bastante interesante porque el candidato ahí sería Alemania, que lleva años de historia y haciendo buenos mundiales, pero es un grupo que se puede ganar y en el que hay que competir. Por suerte hay rivales como Marruecos y Corea del Sur, muy parecido a lo que es la Selección Colombia. Me parece asequible".



Los planteamientos del técnico Abadía: "Yo soy jugadora y juego a lo que me ponga el técnico que esté. Sé que la Selección tiene que cambiar cosas para que pueda funcionar y hacer una nueva historia, llegando a instancias a las que no hemos llegado; ese es nuestro principal objetivo. Hay que trabajar mucho y hacer cosas que no hemos hecho antes. En junio cuando estemos concentradas van a cambiar cosas y seguro que los partidos que hemos tenido con Francia e Italia nos han hecho mirarnos al espejo”.



Lo que necesita Colombia para dar sorpresa en el Mundial: "Es difícil encontrar un estilo o un modelo de juego que le venga bien a todas. Creo que en la Selección lo importante es encontrar el equilibrio que no hemos encontrado en estas últimas fechas FIFA. Hay que empezar a encontrar ese sistema táctico que funcione. No es lo mismo jugar con selecciones sudamericanas a hacerlo contra europeas, asiáticas o africanas. Sé que la selección ha empezado a trabajar distinto dos años atrás y hay que darle mérito al cuerpo técnico. Todos debemos trabajar y buscar la mejor forma para hacerle daño a esas selecciones. Yo espero trabajarlo ahora que vuelva a la Selección”.



Recambio en la selección femenina: "No sé si sea en el Mundial, de pronto puede que sea el próximo año en Juegos Olímpicos que es lo que uno piensa como jugadora. En esa competición sí que algunas jugadoras nos vamos a empezar a despedir y a todos nos llega la hora. Algo importante que ha hecho el técnico Abadía es que ha empezado a incorporar a nuevas jugadoras para tener ese bagaje. A todas nos llega el momento de la despedida, pero en el Mundial no lo veo”.



Brecha entre el fútbol de Europa y el de Sudamérica: "Las selecciones europeas hace diez años están reestructurando todo el tema del fútbol femenino y son grandes candidatas para ganar el título del mundo. Para mí la única forma de competirle a esas selecciones va a ser un tema táctico y físico, pero para poder estar a ese nivel hay que hacer un enfoque en toda la estructura del fútbol femenino desde las categorías menores, empezar a apuntar a un mismo estilo de juego y de competir. A partir de ahí, con un buen proyecto a largo plazo va a dar resultado”.