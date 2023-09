Hasta en Italia se sorprendieron: discuten titularidad de Yerry Mina

La Selección Colombia debutó en Eliminatorias Sudamericanas y el técnico Néstor Lorenzo sorprendió en la zona defensiva, pues incluyó a Yerry Mina como inicialista por encima de Davinson Sánchez e incluso de Carlos Cuesta, quienes venían con más ritmo de competencia.

Pese a que Mina tuvo un rendimiento óptimo en defensa, la decisión fue bastante discutida en Colombia por la falta de minutos de Yerry Mina en Fiorentina, pero sin duda, el técnico Lorenzo le dio un gran respaldo al alinearlo.



Tras la incorporación de Mina en la titular contra Venezuela, en Italia también se vieron sorprendidos porque de inmediato fue de la partida. Medios de Florencia reflexionaron la decisión y dieron sus puntos de vista de por qué no juega en Fiorentina.



“Las dudas sobre el colombiano ciertamente no se disiparon tras los primeros partidos, donde acumuló 0 minutos. Muchos han hablado de una Mina que aún no está en condiciones. Una condición que, sin embargo, parece haber encontrado con su Selección Colombia, ya que jugó 94 minutos en la noche del pasado jueves, en la victoria por 1-0 contra Venezuela. Además, hizo un excelente partido”, mencionó el medio Viola News.



Razones por las que no juega en Fiorentina

​

Las decisiones técnicas en Fiorentina han afectado a Yerry Mina, quien no ha visto minutos desde su llegada al club viola, pero el mismo medio Viola News mencionó que se debe más a que llegó como alternativa de Nikola Milenkovic.



“El colombiano probablemente sea en la idea del estratega la alternativa a Nikola Milenkovic, las características de los dos no son lo suficientemente compatibles como para alinearlos juntos. Sin embargo, la presencia de Mina con Colombia le habría dado una idea al técnico ‘viola’ para los próximos días”, finalizó Viola News.



Por ahora, habrá que esperar si Yerry Mina sigue siendo titular con Colombia, pero lo más seguro es que contra Chile en Santiago vuelva a sumar minutos desde el inicio.