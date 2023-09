¿En casa no valoran? Destacan compromiso y talento de James y Quintero

James Rodríguez y Juan Fernando Quintero, dos jugadores que han crecido y brillado en Selección Colombia, fueron dos de los nombres más discutidos en la convocatoria de Néstor Lorenzo para las Eliminatorias al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México en 2026.

¿Por qué? Muchos creen que sus carreras se han venido a menos, que no tienen el nivel competitivo para estar en la tricolor y que incluso ya deberían cerrar el ciclo y darles paso a talentos más jóvenes. Puede ser. Pero, al menos para el DT, mientras no aparezcan superdotados como ellos en el horizonte, su país no puede darse el lujo de desecharlos.



En todo caso, parece el argentino el único que les da valor a los veteranos, que efectivamente han tenido unos últimos meses dilatados pero están retomando con fuerza la profesión, tal vez motivados por la propia Selección Colombia.



El caso de Quintero es elocuente. “Juanfer está adaptándose muy bien al grupo y al club. Está encontrando los espacios para poder jugar y empezando a ser el protagonista que necesitamos que sea en el equipo. En una situación puede definir un partido”, dijo Fernando Gago, técnico de Racing, tras la victoria 2-1 contra Estudiantes, con gol de su reciente fichaje.



Desde que llegó ha sido tres veces titular y ha marcado dos tantos. Estuvo, además, en el 0-0 contra Boca Juniors por la vuelta de cuartos de final de la Copa Libertadores (Racing perdió por penales).



"Hizo todo bien. Un gol con gran remate, contagió con su buen toque, manejó de tiempos y pases profundos, entre ellos uno muy bueno a Reniero. Mucha calidad. Es un distinto", escribió el diario Olé, que le dio 9 puntos.



Entre tanto, la realidad de James en Brasil es muy distinta a la de su país, donde se le juzga por todo, incluso su vida privada.



El técnico de Sao Paulo, Dorival Junior, le dio descanso a su plantilla y se sorprendió al encontrarse con el zurdo en Barra Funda, localidad donde está la sede del club, preparándose para su convocatoria a Selección Colombia. Ese compromiso lo destacaron el jefe, los compañeros y la prensa local.



“James tenía un trato más importante que Lucas, por lo que es natural que tome más tiempo. Hay jugadores que tardan más”, dijo el DT en los últimos días, optimista sobre la puesta a punto de su flamante incorporación, quien es la ilusión para buscar el título de la Copa de Brasil, que disputará contra Flamengo.

Quintero y James se han sumado a la concentración de Colombia, más que con la posibilidad de brillar, con la necesidad de demostrarles a sus propios compatriotas que aún tienen cartuchos para brindarle a la Selección.