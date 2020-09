Fifa publica las fechas de las dos primeras jornadas de eliminatorias

Este viernes, Fifa publicó en su página web el calendario de las eliminatorias suramericanas rumbo a Catar 2022, en el que la Selección Colombia jugará frente a Venezuela en condición de local, el próximo 8 de octubre, y el 13 de ese mismo mes, contra Chile como visitante.

Según el calendario publicado por la entidad, las eliminatorias rumbo a Catar 2022 empezarán el próximo 8 de octubre y finalizarán en marzo de 2022. Las fechas aún no tienen horario, por lo que Conmebol deberá confirmar la hora exacta en la que se jugará cada uno de los partidos programados.

Fecha 1 - octubre 8

​

Colombia vs. Venezuela

Brasil vs. Bolivia

Argentina vs. Ecuador

Paraguay vs. Perú

Uruguay vs. Chile

Fecha 2 - octubre 13

​

Chile vs. Colombia

​Ecuador vs. Uruguay

Bolivia vs. Argetina

Perú vs. Brasil

Venezuela vs. Paraguay