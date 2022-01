Clave contra Perú: 'lo importante es no generar ansiedad en la cancha'

Stefan Medina vuelve a la Selección para un par de partidos decisivos, contra Perú y Argentina, por las Eliminatorias a Catar 2022. Su anhelo, igual que el de los compañeros, son los tres puntos. Su confianza, que contagia, es lo que lo hace distinto y esa fortaleza mental que antes le permitió levantarse de las críticas es suficiente motivación.

El antecedente contra Paraguay en la pasada Eliminatoria que nos complicó...



Por supuesto lo tenemos claro, hemos hablado y somos conscientes de lo importante que será no generar ansiedad en la cancha para fluir de gran manera, hay jugadores con mucha experiencia y categoría, esperemos estar a la altura de las circunstancias para seguir luchando por nuestros sueños



La victoria 3-0 en Lima



Sabemos las características de Perú, les gusta la posesión del balón, tienen jugadores de gran calidad, vamos a planear este partido con agresividad, a recuperarles rápido la pelota y hacer nuestro juego, esperemos que sea un partido de gran calidad para nosotros, esperemos que podamos sumar tres puntos fundamentales, vamos a buscarlo con el planteamiento que el técnico decida y confiando en nuestro equipo.



¿Qué falta para el gol?



Más que lo que falta es tener la convicción de que vamos a concretar las oportunidades que tengamos, confiar en todos nosotros y que el jugador que llegue a posición de gol que tenga la certeza de que va a concretar, es importante no perder esa confianza y hacer el partido con mucha inteligencia, capacidad de sobreponerse a cualquier situación y enfrenarlo como se debe. Es simplemente llenarnos de confianza y seguridad y creer en el talento de nuestros jugadores.



Puntaje ideal contra Perú y Argentina



Está claro que llegamos convencidos que tenemos que ir por los seis puntos, sabemos que es complicidad pero no imposible si confiamos en nuestros jugadores, en su capacidad técnica y al calidad de personas que tiene este grupo. Vamos a confiar en lo que somos y a buscar la victoria, pensando primero en este viernes que es el más importante, y después, en el segundo, ojalá con los tres puntos amarrados, para lo que viene.



Fortalezas de Perú



Ellos tienen jugadores importantes en ligas élite, con mucha capacidad en su medio, me llama la atención que tienen un mediocampo con capacidad con la pelota, son fuertes en ese sector para hacer su juego y arriba tienen jugadores definitivos. Pero lo más importante es enfocarnos en nuestro trabajo, saber las virtudes del rival y atacar sus falencias y hacernos fuertes en nuestras capacidades.



La pelota quieta



"Vamos a trabajar con el equipo completo y eso es muy importante, vamos a entrar a fondo en la planificación del partido. La pelota quieta es fundamental por la capacidad de los jugadores, confiar en el trabajo previo y que tengamos esa consciencia y que seamos conscientes de lo que somos y lo que tenemos



Un mensaje a Colombia



Somos conscientes de la linda oportunidad que tenemos, así lo vemos, una opción para seguir haciendo historia y vamos a poner todo lo que tenemos para lograrlo.



Este partido para nosotros es fundamental, nosotros haremos nuestro trabajo en el terreno de juego, ojalá podamos contagiarlos de esa fe que tenemos de lograr la clasificación, ojalá sea de beneficio para todos y podamos disfrutarlo de gran manera.