Fecha ideal para Colombia en Eliminatoria: cuentas para la jornada 17

Últimas cartas de Colombia en la Eliminatoria de Conmebol para tratar de llegar a la fiesta que supone el Mundial de Catar 2022. Todo parece estar muy complicado, pues la Selección no ha tenido buen rendimiento y lleva 7 partidos sin ganar; sin embargo, tiene chance matemática para ir directamente a la Copa del Mundo o acceder al repechaje.

Este jueves, 24 de marzo, el rival será Bolivia -ya eliminada- en el estadio Metropolitano de Barranquilla. No hay otra posibilidad que no sea ganar, si se quiere mantener la esperanza y llegar con vida a la última fecha de las clasificatorias sudamericanas.



Con los tres puntos en el bolsillo, como espera todo el país cafetero, estos serían los mejores resultados en los otros partidos de la Eliminatoria, para que sea una fecha ideal.



Jueves 24 de marzo



6:30 p.m. - horario simultáneo



Brasil vs. Chile



Todas las fichas al líder de la Eliminatoria Sudamericana. Para que el triunfo de Colombia tenga validez, es necesaria la derrota de Chile en el estadio Maracaná.



Paraguay vs. Ecuador



Gane el que sea, o se dé un empate, el resultado de este partido no influirá en el destino de los equipos implicados en la lucha del remate de las Eliminatorias.



Uruguay vs. Perú



El mejor resultado es un empate entre charrúas e incas, pues ninguno conseguiría su clasificación y la lucha de Colombia contra ambas selecciones se apretaría al máximo en la última jornada.



Uruguay quedaría con 22 puntos, Perú llegaría a 21 y Colombia, de ganarle a Bolivia, sumaría 20 unidades. ¡Buenísimo!



* El partido entre Argentina y Venezuela se jugará el viernes 25 de marzo, también a las 6:30 p.m., pero no influye en la lucha por los últimos cupos al Mundial.