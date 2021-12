¿Posible cambio? Argentina vs Colombia podría tener nueva sede

Hace pocos días la Conmebol confirmó fecha y hora de los próximos juegos de Eliminatorias, en los que la Selección Colombia primero recibe a Perú en el Estadio Metropolitano de Barranquilla y luego tendrá que visitar a la Selección de Argentina.



Aunque el máximo ente del fútbol sudamericano confirmó que este juego se realizará en Buenos Aires, la prensa de este país empieza hablar sobre un posible cambio de sede.



Según el periodista Juan José Buscalia en conversación con el programa Blog Deportivo de Blu Radio confirmó que no se descarta la posibilidad de realizar el juego en Córdoba.



“Me cuentan que no hay que descartar que sea Córdoba, porque cuando dijeron fijar sede, la AFA dijo Buenos Aires, pero podría cambiar”, afirmó.



Estas serían las razones por las cuales el juego entre Argentina vs Colombia el próximo 1 de febrero sea en otra ciudad.



“Se han presentado reuniones entre el gobernador de Córdoba y las autoridades del fútbol argentino. Si el gobierno local se hace cargo de esas 30.000 entradas, si paga ese dinero, no hay que descartar que la próxima semana aparezca la noticia de que no se juega en Buenos Aires”, finalizó.