Apretado calendario de Colombia en las próximas fechas de Eliminatoria

La Selección Colombia volvió a respirar en las Eliminatorias Suramericanas a Catar 2022. Luego de la crisis que generó las derrotas contra Uruguay y Ecuador, que provocó la salida de Carlos Queiroz, llegó Reinaldo Rueda y sumó 4 puntos que dejaron a la Tricolor entre los cinco mejores de la tabla de posiciones.



Con el positivismo que generó Rueda en su debut, la afición se pregunta cuándo y contra qué rivales vuelve a jugar la Selección Colombia en las Eliminatorias.



Cabe recordar que en marzo pasado debieron jugarse la 5ª y 6ª jornada de las clasificatorias, pero debido a la pandemia se suspendieron. Así, en junio se reanudaron las Eliminatorias con la séptima y octava fecha. Ahora, la Conmebol estudia la manera de cumplir con el calendario y ponerse a tono con los partidos pendientes.



Aunque no hay todavía aprobación de la Fifa, Conmebol prepara un calendario con fechas triples en septiembre y octubre, aunque deberá hacerse gestión con los clubes para que presenten a los jugadores por un periodo de días más largo.



De confirmarse, Colombia jugaría dos partidos como visitante y uno de local en septiembre; para octubre, serían dos juegos de local y una salida.



Así sería el calendario de Colombia:

Septiembre de 2021



- Jueves 2: Bolivia vs. Colombia (La Paz)

- Lunes 6: Paraguay vs. Colombia (Asunción)

- Viernes 10: Colombia vs. Chile (Barranquilla)



Octubre de 2021



- Jueves 7: Uruguay vs. Colombia (Montevideo)

- Lunes 11: Colombia vs. Brasil (Barranquilla)

- Viernes 15: Colombia vs. Ecuador (Barranquilla)