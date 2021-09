¿Horario para Colombia? Así se jugará la triple fecha de Eliminatorias

La nueva jornada de Eliminatorias está por llegar, que empezará el 7 de octubre y culminará el 14 del mismo mes. El reto de Colombia será Uruguay en Montevideo, Brasil y Ecuador en Barranquilla, con horario de sol absoluto. Estos son los horarios dispuestos por Conmebol para las tres fechas camino a Catar 2022. Los horarios asignados corresponden a la hora local de la sede del encuentro.

Eliminatorias Catar 2022

Fecha 11

7 de octubre



Venezuela vs Brasil

7:30 p.m. (hora de Caracas)



Ecuador vs Bolivia

7:30 p.m. (hora de Guayaquil)



Uruguay vs Colombia

8:00 p.m. (hora de Montevideo)



Perú vs Chile

8:00 p.m. (hora de Lima)



Paraguay vs Argentina

8:00 p.m. (hora de Asunción)



Fecha 5

10 de octubre



Colombia vs Brasil

4:00 p.m. (hora de Barranquilla)



Bolivia vs Perú

4:00 p.m. (hora de La Paz)



Venezuela vs Ecuador

4:30 p.m. (hora de Caracas)



Argentina vs Uruguay

8:30 p.m. (hora de Buenos Aires)



Chile vs Paraguay

9:00 p.m. (hora de Santiago)



Fecha 12

14 de octubre



Colombia vs Ecuador

4:00 p.m. (hora de Barranquilla)



Bolivia vs Paraguay

4:00 p.m. (hora de La Paz)



Brasil vs Uruguay

8:30 p.m. (hora de Manaus)



Argentina vs Perú

8:30 p.m. (hora de Buenos Aires)



Chile vs Venezuela

9:00 p.m. (hora de Santiago)