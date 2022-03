¿Si hay 500%? Dos referentes no llegan en su mejor momento a Colombia

La Selección Colombia ya alista los detalles necesarios, para afrontar el reto que representa la doble fecha de las Eliminatorias, que puede llegar a representar el último tren a Catar 2022. Reinaldo se la juega, con la que puede llegar a ser su última convocatoria, si no se logra el paso al Mundial, o se extiende la esperanza para ir al repechaje.



28 jugadores, que ya están empezando a integrarse a la disciplina de la Selección, para iniciar trabajos en la sede deportiva de Barranquilla. Muchas críticas han llegado para el entrenador, desde las jornadas anteriores, donde la falta de gol y la pasividad en ciertas zonas, han costado resultados, esos, que tienen a Colombia fuera de los lugares de clasificación.



Además, de las polémicas ya conocidas con los jugadores llamados y aquellos que se han quedado por fuera. Cabe destacar que en la zona de ataque, hay nombres interesantes, que pueden darle un cambio a esta zona, todo dependerá de cómo plantee la formación el técnico.



Mucho se ha hablado del rendimiento de los convocados, los motivos y aquellos jugadores, que con mejor presente, se han quedado por fuera. El 500% que pedía Reinaldo, en un principio, no coincidía con sus elecciones. En este punto, donde la tricolor esta urgida de puntos, tendrá que encontrar un punto ideal, que lo lleve a combinar la sangre nueva, con la cuota de experiencia, que podrá aportar dentro y fuera de la cancha.



Hay dos nombres que representan los líderes de la tricolor, pero, que su momento no es el mejor ni el ideal, teniendo en cuenta la calidad y lo que pueden aportar y aportaron, en su momento, a la Selección. Es el caso de Dávinson Sánchez y James Rodríguez.



El caso del defensor, en su momento, Antonio Conte lo advirtió, destacando sus cualidades, pero afirmando que la concentración deberá ser un punto de mejora para el colombiano. Arrancó el año como titular, pero, de los 12 partidos que Tottenham ha disputado por Premier League, el colombiano ha disputado seis de ellos, siendo inicialista en cuatro oportunidades.



Es llamado a ser inicialista en Colombia, más con la ausencia de Mina. Habrá que esperar si el entrenador se la juega con él, pese a que no llega ni en su mejor ni peor momento, para comandar la zona defensiva.



James es otro de los que ha generado controversia. El nivel que mostró contra Perú, lo deja como uno de los mejores. Pero fue todo lo contrario contra Argentina. Común denominador el aspecto físico, donde se le vio colgado en acciones defensivas, pese a todo el sacrificio.



De los siete partidos que ha jugado con Al Rayyan, en liga, ha sumado un total de 547 minutos, siendo inicialista en seis de ellos. El nivel de Catar no es el mejor, se ha visto en los partidos que ha disputado el colombiano, siendo una cultura futbolera en crecimiento.



Habrá que espera cómo confecciona Reinaldo su nómina, apelando a la experiencia o apuntándole a un revolcón, desde lo táctico, estratégico y nominal, para cambiar lo realizado hasta el momento en Eliminatorias.