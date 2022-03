Sorpresas en el once ideal de las Eliminatorias ¿dónde está Díaz?

El camino a Catar 2022 nos ha llevado a este punto. Una jornada resta para concluir las apasionantes Eliminatorias, que en medio de las complicaciones, lograron sobreponerse y andar. La clasificatoria en esta zona del mundo siempre ha estado caracterizada por emoción hasta el final.



Ahora, solo falta conocer cuál será el equipo que disputará en repechaje en junio, esperando estar en la fiesta de diciembre.



La jornada anterior dejó a cuatro selecciones ya ratificadas. Brasil, Argentina, Ecuador y Uruguay ya están en Catar. Jugadores y sorpresas, se presentaron en esta fecha, destacándose y siendo fundamentales para sus respectivos seleccionados.



El once ideal de la jornada 17 dejó varias sorpresas. Una de ellas, es Luis Díaz. Pese a anotar gol contra Bolivia, no estuvo entre los elegidos. Quien sí estuvo fue James Rodríguez, pese a la falta de ritmo, se lució y aportó en generación de juego para la tricolor. Fue calificado con 8,5, según SofaScore.



Además, de los dirigidos por Rueda, William Tesillo dijo presente, pese a no ser exigido por los del altiplano. Valorado con 7,3.



La lista la integraron Sergio Rochet, Ronald Araujo, Fabián Balbuena, Guilherme Arana, Rodrigo De Paul, Ángel Di María, Neymar, Julio Enciso y Lionel Messi