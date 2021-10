¿Quién dijo que empatando no se clasifica al Mundial? Colombia sueña

La Selección Colombia sumó un nuevo empate en las Eliminatorias sudamericanas. El equipo de Reinaldo Rueda sacó un valiosísimo 0-0 en casa frente a la imbatible Brasil de Tite.



Con lo anterior, ya son cuatro igualdades en sus últimos cinco encuentros. Si bien el equipo se mantiene en puestos de clasificación (5° con 15 unidades), para cierta parte de la opinión pública “a punta de empates no se llegará a Catar 2022”.



Justamente sobre esto último, vale la pena hacer un recuento de los seleccionados que en pasadas eliminatorias lograron sacar un cupo al Mundial con seis o más empates, los mismos que tiene Colombia a día de hoy.

El caso más reciente se dio rumbo a Rusia 2018. En dicho certamen, Argentina se clasificó de manera directa con 28 unidades y +3 en la diferencia de gol. En su camino cosechó siete igualdades. Le alcanzó sin problemas.



Inclusive la misma Colombia fue otra prueba de que los empates sí pagan. Consiguió un total de seis en 18 jornadas y llegó al campeonato mundial también directamente con 27 puntos y +2.



En cuanto a Sudáfrica 2010, nuevamente se encuentran dos casos. Brasil, que lideró aquella clasificación con 34 unidades y +22, tuvo siete paridades. Por su parte, Uruguay, que entro a repechaje como quinta con 24 puntos (+8), tuvo seis.



Camino a Alemania 2006, los protagonistas fueron exactamente los mismos. La Canarinha terminó en la primera casilla con 34 puntos y +18 en la diferencia de gol (siete empates), mientras que la Celeste culminó quinta con 25 unidades y -5 (siete empates).



Para finalizar, Corea-Japón 2002. En esa oportunidad, los charrúas fueron los únicos en clasificar bajo el ítem anteriormente mencionado. Clasificaron al repechaje gracias a seis empates y 27 puntos. Llama la atención que con ese mismo puntaje quedó Colombia, pero perdió la casilla por goles (6 vs 5).



Vale aclarar que tan solo en dos ediciones se presentaron equipos que no pudieron asistir al Mundial con seis o más empates: Venezuela (6, Rusia 2018) y Colombia (6), Chile (7) y Perú (6) en Alemania 2006.



Con lo anterior sobre la mesa, es claro que los empates no son una medida exacta respecto a la posibilidad de clasificar o no. Son más los seleccionados que han logrado clasificar con una gran cantidad de igualdades que aquellos quienes se han quedado por fuera del sueño mundialista. Cada punto, más tratándose de duelos fuera de casa o frente a potencias, suma.