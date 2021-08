Fechas y horarios para Colombia en la triple jornada de Eliminatorias

Después de una destacada participación en la Copa América 2021, la Selección Colombia centra sus metas en el Mundial de Catar 2022. Para ello, es necesario enderezar el camino en las Eliminatorias.



Justamente sobre lo anterior, este jueves la Conmebol oficializó fechas y horarios de la triple jornada que se avecina. Esto porque es necesario ponerse al día en el calendario.



Así las cosas, queda más que confirmado lo que viene para la Selección: Bolivia (V), Chile (L) y Paraguay (V). Trabajo es lo que tendrá Reinaldo Rueda, que por cierto esta semana tuvo su morfociclo con jugadores del torneo local.



Calendario de Colombia confirmado:





Novena fecha de Eliminatorias



Bolivia vs Colombia (La Paz)

Jueves, 2 de septiembre

​4 p.m. hora local (3 p.m. hora en Colombia)



Sexta fecha de Eliminatorias (aplazada)



Paraguay vs Colombia (Asunción)

​Domingo, 5 de septiembre

6 p.m. hora local (5 p.m. hora en Colombia)



Décima fecha de Eliminatorias



Colombia vs Chile (Barranquilla)

Jueves, 9 de septiembre

6 p.m. hora local





A continuación los demás partidos: